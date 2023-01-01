港政务司长陈国基：争取1月8日实施与大陆首阶段通关 

香港大力推动与中国大陆通关之际，政务司司长陈国基称，努力争取最早在1月8日实施首阶段通关安排，届时将预设通关人数，并要求进行核酸检测。

陈国基星期天（1月1日）在个人脸书以落实“四通”目标为核心发表新年展望，其中“复常通关”目标指出，由他带领的15个政策局共同参与的“通关事务协调组”正在分秒必争地拟订稳妥方案以达致逐步、有序、全面通关。

陈国基说，协调组努力争取最早在1月8日实施首阶段通关。他说，除了目前已经开放的口岸外，部分已关闭多时的口岸将会恢复运作。

陈国基说，通关初期，港府会为往返大陆和香港的旅客预设合适的人数安排，并逐步增加往返的海陆空交通班次等，以符合实质需要。他指出，将根据首阶段通关的运作情况，进一步扩展通关规模，最终达致全面通关。

他也提到，为减低疫情交叉感染的风险，协调组建议香港民众到大陆和大陆旅客到香港，都必须事先接受核酸测试，确保阴性才可过关。他也再次感谢中共中央和粤深政府的大力支持，让香港和大陆的通关得以实现。

陈国基在文中还提到“人才联通”、“通力合作”以及“政通人和”三个目标，对香港“抢人才”，增进民生福祉，以及落实“爱国者治港”原则，持续提升治理能力和管治水平等方面进行了展望。

