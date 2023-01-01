新能源购置补贴到期 比亚迪全系乘用车涨价

中国对新能源汽车产业的购置补贴政策已于去年底到期，加上去年下半年来电池主要原材料价格大幅上涨，中国新能源汽车巨头比亚迪宣布星期天（1月1日）起旗下全系乘用车涨价。

据比亚迪汽车官方微博星期六（12月31日）发布的价格调整通知，受新能源汽车购置补贴终止影响，自2023年1月1日起，对品牌旗下王朝、海洋及腾势新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为2000元至6000元（人民币，下同，约388新元至1166新元）不等，在此之前支付定金签约的客户不受此次调价影响。

比亚迪在去年11月23日发布的《关于车型价格调整的说明》中，就已宣布将对上述车型官方指导价进行调整。该通知表示，调价与新能源汽车国补退出相关，但同时也受到去年下半年以来，电池主要原材料价格大幅上涨的影响。

中国财政部等四部门2021年曾发布通知称，中国新能源汽车购置补贴政策将于2022年12月31日终止，在此之后上牌的车辆将不再给予补贴。此前补贴额度为插电混合动力车每台4800元、纯电动车每台12600元。

据澎湃新闻报道，行业人士此前曾推测，因国补到期，2022年年末中国新能源车市将出现新一轮的涨价潮。在比亚迪11月宣布涨价消息后，广汽埃安、长安深蓝等车企也宣布了今年起涨价的消息。同时，小鹏汽车、极氪汽车、AITO问界等多个品牌则以“限时保价”形式宣布涨价，其保价政策普遍规定，12月31日前下单的用户若未能赶上国补，企业将承担购车时的补贴差额。

销量快报显示，去年11月比亚迪新能源汽车共销售约23万辆，同比增长134.3%，其中乘用车销量为22万9900辆，同比增长136.5%。去年前11个月，比亚迪新能源汽车销量为162万8300万辆，同比增长219.38%。

