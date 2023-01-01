港财政司长陈茂波：今年经济形势审慎乐观 

香港财政司司长陈茂波谈及2023年香港经济展望时说，他对今年经济形势审慎乐观、持有相对正面的态度，并预期新一年的访港旅客人数将明显反弹。

陈茂波星期天（1月1日）发表网志写道，他近日到商场购物不时会遇到访港的旅客，感受到零售市场气氛正进一步好转。他指出，大陆及香港的检疫措施放宽，对跨境人流、物流都会带来积极支持。他预期新一年的访港旅客人数将明显反弹，跨境陆路运输货量以至香港国际机场的空运货量等，也会有显著改善，将为香港出口、旅游、零售及餐饮业等提供更大的复苏动力。

陈茂波写道，预期大陆经济将会在今年稍后时期恢复快速增长，并为全球经济增长提供重要的支持动力。不过他也说，全球宏观大势仍存在许多不确定和制约发展的因素，包括美联储的货币政策，以及欧洲国家收紧货币政策会令经济雪上加霜，当地今年或面临低增长、高通胀的“滞胀”困境。

陈茂波写道，在这样的大环境下，他仍对今年香港经济形势审慎乐观、持有相对正面的态度，并期望强大的发展势头可为经济增添更大的恢复动力。

陈茂波续指，世界各地逐渐从疫情中恢复正常，加上大陆也放宽检疫要求，预期将会为香港的货物出口带来支持；同时，各地商务及观光旅客料将恢复较频密的出行，今年香港也将复办一系列的国际盛事，预计访港旅客人数将有强劲反弹。

针对本地消费方面，陈茂波指出，餐饮零售业除了能受惠于游客人数增长外，本地防疫措施的大幅调整和社会复常的气氛效应，也有助刺激市民消费意欲。他提出，受惠于去年第一季的低基数效应，预期今年第一季本地消费将出现较显著的按年反弹。

陈茂波也提到，市场普遍预期陆港通关将有助提振楼市气氛，并指香港楼市的有序调整，对本地金融体系以及经济基调并未构成重大影响或系统风险，港府也会继续密切监察市场变化。同时，政府也会持续加快巩固及提升香港金融市场的发展，随着互联互通持续深化及积极助力人民币国际化的方向，希望令包括港股在内的金融领域流通量更活跃、产品种类更繁多。

他最后总结道，欣喜于新发展的时候，香港也须积极推进加速发展，并说港府正全面推进“抢企业”、“抢人才”，以及大力造地和增加基建等工作，为香港的发展增添动能、扩大发展容量，让香港最大程度抓住复苏势头中的机遇，加速发展，跃上更高的新台阶。

