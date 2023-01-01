不满年终奖金员工请假航班延误 长荣航勤向旅客道歉

台湾长荣集团旗下长荣航勤员工疑因不满年终奖金额度，大量员工在元旦期间请假，导致长荣航班延误，长荣航勤为对旅客造成的不便道歉。

综合联合新闻网和中时新闻网的报道，长荣航勤星期天（1月1日）说，近日因部分员工临时请假，导致航班作业人力较为吃紧，长荣航空当天上午由台北出发的航班多有延误情况，抵达航班的行李提领也较为缓慢。

长荣航勤说，已紧急协商其他地勤公司及人力派遣公司协助支援，并调整作业顺序，以客机装卸载优先应对，目前延误状况已逐渐纾缓，对于造成旅客的不便，公司深感歉意。

据桃园机场官网信息，元旦当天上午停飞的不载客航班包括飞往大坂、曼谷以及仙台等，下午也有数班已宣布取消；载客航班方面，则有近20班延误。

据报道，虽然同属长荣集团旗下，但长荣海运公司最高有人领到52个月年终奖，长荣航空也有三个月的年终奖，而长荣航勤却只有一个月，年终奖差额过大，引发员工不满。

长荣航空企业工会顾问周圣凯接受台湾媒体采访时说，长荣航勤说不是第一次发生这个状况，而他们的劳动条件一向在长荣集团是最低的，因此提出尽量提高年终奖的诉求。

被问及若诉求未得到妥善回应，春节假期员工是否将再度发起请假活动时，周圣凯说，确实有可能，且春节期间航班比现在更多，再度发生的机率“蛮高的”。

周圣凯透露，长荣航勤没有工会，也就没有工会发动请假，全是员工自发性。据他所知，目前长荣航勤员工有些人是请假，有些人是行使不加班权利。他指出，星期一（1月2日）仍有零星的人请假，但不会像这两天这么多。

官网信息显示，长荣航勤成立于1990年，为飞航台湾的各大航空公司机场地勤服务，拥有超过2000名员工，公司主要运营场地包括桃园国际机场、松山国际机场、高雄国际机场以及台中国际机场。