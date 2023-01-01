马英九：总统选举是战争与和平的选择 

台湾前总统马英九出席国民党元旦升旗典礼时说，2024年的台湾总统选举是“战争与和平的选择”，批评蔡英文政府的“抗中保台”政策是民进党执政的一大错误。

综合《自由时报》和《联合报》报道，马英九在星期天（1月1日）的升旗典礼致辞中说，台湾的国安战略应该要备战、避战、谋和，其中备战是一定要的，但蔡英文政府推动抗中保台政策，造成两岸关系空前紧张，两岸政策荒腔走板，失去了人民支持，是民进党执政的一大错误。

马英九说，2024年的总统选举是战争与和平的选择，台湾不只备战，更要避战。他提出，从消极方面要不挑衅，积极方面要尽速开放“小三通“，才最能保障台湾的安全和民众福祉。

马英九也在典礼现场带领群众高喊“票投民进党，青年上战场”、“票投国民党，两岸无战场”的口号。

另一方面，马英九也指出，国民党在去年“九合一”选举中拿下14个县市、打出漂亮一仗，要感谢国民党主席朱立伦的领导。不过他也提醒，县市议长选举中“状况比较多”，希望国民党中央能深刻检讨改进，在士气提振下，众志成城继续打好两次立委补选及总统、立委选举。

朱立伦在当天的致辞中也说，2022年是国民党团结改革的一年，走过非常艰辛困难的时节，终于迎来“九合一”选举的胜选，是全党团结努力不断改革奋斗的成果。

不过他也指出，国民党过去曾走过错误的路，需要反省跟检讨，会更努力更谦卑，不会沉溺于一次胜选。朱立伦重申，国民党一定要走对的路、提对的人，要“无私无我，团结努力”才能胜选。

针对对外关系，朱立伦在致辞中说，过去一年，国民党不断坚持改革，不管是对美关系，设立驻美代表处，还是对日本、欧洲关系，都有着非常密切交流跟合作。他指出，两岸关系更是重中之重，国民党会坚持党纲党章所有规范，推动两岸交流对话，取代民进党制造的交恶对抗。

朱立伦还提到过去马英九执政时期的立场，要“亲美、友日、和陆”，其中“和陆”是重中之重，是国民党坚持的路线。他说，国民党两岸交流对话，持续创造和平环境，更坚定支持国防改革，让有坚强的国防加上和平对话，创造更和平的环境。

