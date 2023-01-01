赵少康批民进党“抗中”改“和中”好笑：像渣男自称爱情专一

针对台湾总统蔡英文在元旦谈话中强调战争不是解决台海问题的选项，中广董事长赵少康说，民进党输掉“九合一”选举后改变诉求，把“抗中保台”改成“和平保台”的跳脱改变令人发笑，将其比喻为“渣男说我的爱情很专一”。

赵少康星期天（1月1日）上午在脸书发文说，民进党未察觉到俄乌战争后社会氛围已有所不同、台湾民众担心战争风险的心理大增，继续主打对抗性强烈的口号作为标语，是这次“九合一”选举战中的重大失误。

他写道，民进党知道这样（主打对抗性）会再大输，所以检讨后决定改变诉求，要把“抗中保台”改成“和平保台”，让他看了不禁哈哈大笑。

他写道，“从‘抗中’一下子跳到‘和中’，人们就会忘掉民进党与战争的联想？就好像‘渣男说我的爱情很专一’一样好笑。”

他提出，国民党籍前总统马英九主政八年间，两岸风平浪静、共存共荣，而蔡英文主政六年，两岸惊涛骇浪、兵凶战危，民进党难以回避和战争的关联，也无法通过喊“避战”、“和平”蒙混过去。

赵少康直言，民进党要和平，没人会反对，但民进党要和平就要放弃“台独”党纲，放弃挑衅中国大陆，放弃反中仇中！他写道：“赖清德必须放弃他是‘务实的台独工作者’！蔡英文必须放弃她的‘迂迴台独’策略。”

他还说，如果民进党一面搞“明独暗独”，一面要求和平，“就像一个渣男要求女生对他忠诚一样。”

