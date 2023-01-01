中国2022年电影票房同比下降超三分之一

受过去一年疫情防控政策影响，中国2022年电影总票房仅为300.67亿元（人民币，下同，约58亿新元），相比2021年的472.58亿元下降约36％，更是不及疫情前2019年642.66亿元的一半。

综合新华社与第一财经报道，中国国家电影局统计星期天（1月1日）公布的数据显示，2022年中国电影总票房为300.67亿元，其中国产电影票房为255.11亿元，在总票房中占比84.85%；全年城市院线观影7亿1200万人次。

据统计，2022年票房冠军是春节档上映的主旋律电影《长津湖之水门桥》，票房为40.67亿元，票房第二高的则是暑假档的科幻喜剧《独行月球》，收入超过30亿元。年底上映的进口大片《阿凡达：水之道》票房也突破十亿元，位列年度票房榜前十。

虽然整体收入不佳，但2022年春节档曾迎来“开门红”，超过60亿元的春节档票房高于2019年同期的59亿元，仅次于2021年春节档。不过，3月开始以上海为首的几个一线城市因为疫情封控，关停了大批的影院，票房收入受到严重冲击。

据统计，4月清明小长假期间，全国影院营业比例不足50%，为2020年影院复工以来最低，清明档总票房仅1.2亿元，是除了2020年外，近十年来的票房最低值，相比2021年同期的8.2亿元新高更是下滑85%。

虽然影院生意在暑假档有所回暖，但下半年各地陆续爆发疫情、进行封控管理，使全年票房最终不尽如人意。

中国艺术研究院副研究员孙佳山说，展望2023年中国电影市场，虽然会有更多的大片愿意上映、观众的观影意愿也会逐渐增强，但依然不能持过于乐观的态度。

他在去年接受中国媒体采访时指出，由于疫情的反复，在今年3、4月份之前，电影市场不可能有什么实质性的回暖，春节档之后甚至还会再萧条两三个月。但他预计，由于一般病毒毒性在夏季较弱，加上学生观影意愿较强，中国电影市场在暑假档应该会有比较大的恢复。

