布林肯与中国新外长秦刚通电话讨论美中关系

美国国务卿布林肯在元旦（2023年1月1日）与新上任的中国外交部长秦刚通电话。布林肯说，两人讨论了美中关系，以及维持开放的沟通渠道。秦刚表示期待与布林肯继续保持密切工作关系，推动中美关系改善发展。

布林肯在推特上写道，他当天早上与秦刚通电话，之前是驻美大使的秦刚也离开美国首都华盛顿以担任新职务。

秦刚之后在他的推特账号以英文写道，他打给布林肯，并与布林肯告别。秦刚说，他感谢在担任驻美大使期间，与布林肯进行多次坦诚、深入和建设性会谈。

秦刚也说：“我期待与他继续保持密切工作关系，以实现更美好的中美关系。”

中国外交部星期一中午在官网发文证实上述通话，外交部称，秦刚1月1日在美国与布林肯通电话。

中国外交部说，秦刚向布林肯道别，忆及在担任驻美大使期间与布进行了数次坦诚、深入、富有建设性的会见；秦刚期待与布林肯继续保持密切工作关系，推动中美关系改善发展。双方在通话中互致新年问候。

中国全国人大常委会会议在2022年12月30日免去王毅外长职务，任命秦刚为外长。

56岁的秦刚也是中国改革开放后最年轻的外长。他1988年大学毕业后一直在外交部工作，历任西欧司处长、新闻司副司长、司长，曾两度担任中国外交部发言人，时间长达八年，具有与媒体打交道的丰富经验。

2021年7月，秦刚出任中国驻美国大使。在担任驻美大使500多天里，秦刚在坚持基本立场的同时，也尽力展示柔软身段，与美国各界、各州人士交流互动，力争改变中国外交的“战狼”形象。秦刚在美国的表现，显然受到中国高层的赞许，这是他能以大使身份直接升任外长的原因之一。