台学者：中国大陆军机或已飞越台湾北部禁航区

中国大陆军机在元旦前夕早上至元旦当天早上再次越过台湾海峡中线，其中有两架疑似飞至台湾桃园、新竹岸外24海里以外的空域。台湾学者认为，大陆军机可能已飞越台湾北部、位于中线东侧的禁航区，并担心军机会将此举常态化。

台湾国防部星期天（2023年1月1日）在官网上通报，有24架次的大陆军机从2022年12月31日早上6时至2023年1月1日早上6时出现在台湾周围空域，其中15架次飞越台海中线及延伸线进入防空识别区西南部分。四架次的歼-10战机，以及四架次的歼-16战机在越过海峡中线后，飞往台湾北部桃园、新竹外海空域。

台湾联合新闻网报道，台湾北部的临海三芝天弓导弹和爱国者导弹基地的“红点”目标警讯，在这段期间大响，各自实施战备，台湾空军紧急调用在空军机实施拦截。

联合新闻网也说，与国防部以往公布的资料做比较后发现，从未有大陆军机如此深入海峡中线东侧，并且疑似迫近至桃竹岸外24海里的空域。另有一批歼-11战机则在穿越中线后飞往淡水河口外海空域。

国家政策研究基金会副研究员揭仲认为，以图示所见，大陆军机已疑似穿越台湾空军在北部空域所划设的其中一个禁航区。台湾在海峡东侧划设四个训练用禁航区，是海峡中线默契的重要支撑，若大陆军机开始常态性在中线东侧实施训练，将穿越台湾禁航区成为常态。台湾空军战机如何因应处置，将严重考验台湾军方。