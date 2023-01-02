原香港中联办副主任郑坤生北京病逝

原香港中联办副主任郑坤生去年底在北京病逝，享年78岁。

据中国建筑节能协会官网消息，郑坤生因病于2022年12月30日上午6时58分在北京逝世，享年78岁。

根据协会30日在官网发布的讣告，遵从郑坤生家属意见，丧事从简，不举行遗体告别仪式，遗体定于2023年1月1日在八宝山殡仪馆火化。

据香港中联办官网消息，中联办30日发唁电悼念郑坤生，对他的不幸逝世深感悲痛。

根据唁电，郑坤生1999年至2009年在港工作，担任新华社香港分社副社长、香港中联办副主任、纪律检查组组长期间，坚决贯彻执行中央政府对港方针政策，积极开展对港工作，广泛团结香港各界人士，为落实“一国两制”方针和基本法，保持香港长期繁荣稳定，做出了重要贡献。

香港《星岛日报》引述认识郑坤生的建制派人士报道，郑坤生染疫，于上星期五（12月30日）早上在北京一所医院逝世，丧事从简，遗体已于昨天（1月1日）火化。

公开资料显示，郑坤生生于1944年，江苏吴江人，早年曾任河南省建设厅副厅长、中共建设部乡村建设局局长、村镇建设司司长、中纪委驻建设部纪检组组长。他在1999年至2000年任新华社香港分社副社长，2000年至2008年任香港中联办副主任，后任住房和城乡建设部副部长，中国建筑节能协会会长，是中共十五、十六届中央纪委委员。