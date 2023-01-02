担心XBB变异株致腹泻 中国多地蒙脱石散脱销

中国互联网上出现奥密克戎亚型毒株XBB毒株可能引发呕吐、腹泻等肠道症状的信息后，多地民众纷纷抢购蒙脱石散、诺氟沙星等具有治疗腹泻效果的药品。不过有专家提醒，这两种药品对病毒感染没有治疗效果，且未成年人禁止服用诺氟沙星，呼吁民众不要囤积和乱用药。

综合健康时报、澎湃新闻和央视网报道，中国社交媒体上出现称在美国流行的冠病XBB毒株“主攻心脑血管和拉肚子”的说法，并呼吁“大家要囤点蒙脱石散、整肠生、诺氟沙星”。“蒙脱石散”关键词在星期天（1月1日）还登顶微博热搜榜。

资料显示，蒙脱石散和诺氟沙星均有治疗腹泻的效果。据中国媒体报道，北京、上海、深圳的多家药房星期天均出现蒙脱石散售罄的情况。

不过，北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师李侗曾说，没有发现XBB1.5更容易侵犯心脑血管系统和消化系统证据。他指出，部分冠病患者确实有呕吐和腹泻症状，通常一至三天可以自行缓解，“治疗消化道感染的药物可以适当准备，但没必要大量囤积。”

上海中医药大学附属曙光医院主任医师崔松也说，蒙脱石散的主要功能是治疗腹泻的症状，而不是治疗病毒。他指出，大部分止泻药物都可以达到蒙脱石散类似的功能，没必要盯着蒙脱石散这一款药物购买，“现在大家抢购蒙脱石散可能出于恐慌情绪。”

也有医生指出，蒙脱石散的原理是通过在肠道表面吸附病原微生物，保护肠道黏膜，并减少腹泻次数，但是如果过量服用可能会导致便秘。

另一方面，网传信息中提到的诺氟沙星则是一种抗生素，常用于细菌引起的腹泻，如肠炎、痢疾类病症，对包括冠病等病毒引起的腹泻无效。同时，由于诺氟沙星可阻碍骨骼的成长与发育，药品说明书上也明确标注了18岁以下患者禁止服用。

医生呼吁，在出现腹泻症状时，一定要查明病因再服用相应的药物，切勿乱服药。

美国疾控中心去年12月30日公布的数据显示，估计美国有40.5%冠病感染病例是由高传染性的奥密克戎亚型毒株XBB毒株引起XBB也成为美国头号流行毒株。不过，根据中国各地疾控中心此前提供的数据，目前在中国境内流行的冠病毒株仍以BF.7毒株和BA.5.2毒株为主。