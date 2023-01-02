广州市称当地疫情已达峰 预计春节前进入流行尾期

广州市卫健委称，广州冠病疫情已达峰，预计在今年春节前进入流行尾期。

《广州日报》上周六（2022年12月31日）从广州市卫健委获悉，自2022年12月23日以来，全市发热门诊就诊患者人数开始从高位回落，单日就诊量从高峰期的五六万人次下降至1万9000人次。

广州市卫健委认为，广州市本次冠病感染疫情已经达峰，预计在2023年春节前本次疫情将进入流行尾期。

据彭博社报道，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友上周四（12月26日）在新闻发布会上说，北京、天津和成都的疫情高峰已经过去。上海、重庆、安徽、湖北和湖南形势仍然严峻。

不过，吴尊友补充说，中国春节期间会有大量人员流动，疫情可能会传播扩散。在疫情暴发以来首次取消旅行等限制措施的情况下，预计春节黄金周期间旅行人数会大幅反弹。

另据澳门政府官网星期五（12月30日）消息，澳门冠病应变协调中心副主席兼社会文化司司长欧阳瑜上也说，她相信澳门本轮疫情的感染高峰期已过，目前感染者人数正呈下降趋势。

中国疾控中心的数据显示，中国于2022年12月31日报告的重症病例增加了302例，低于30日的450例，为12月25日以来首次下降；12月31日新增感染病例也从前一天的7179下降至5102。