港府据报拟修法禁止英籍律师参与黎智英案

知情人士透露，香港特区寻求在“数月”内通过法例修订，阻止英国大律师代表壹传媒创办人黎智英在9月开审的《香港国安法》官司抗辩。

香港《南华早报》星期天（1月1日）引述港府知情人士报道，在中国全国人大常委会去年12月30日针对黎智英是否可聘用外籍大律师代表他抗辩《国安法》案件审议释法后，香港行政部门尚且无法在法律上推翻香港终审法院早前允许英国御用大律师欧文（Timothy Owen）为黎智英辩护的裁决，也无意这么做。

据报道，兼任香港特区维护国家安全委员会主席的特首李家超将在近期召开会议，香港国安委预计将通过寻求修订《法律执业者条例》以制定解决上述争议的框架。

根据法例修订建议，没有香港全面执业资格的海外律师将不再有资格申请参与《国安法》案件的临时许可证。

知情人士说，基于对立法者的尊重，港府将不会仓促通过法例修订，但希望在数月内通过法例修订，并补充说此事将在黎智英案9月开审前获得解决。

针对黎智英能否聘请海外律师代表他抗辩《国安法》案件，中国全国人大常委会进行审议，并在去年12月30日会议闭幕时发布释法内容，不具有香港全面执业资格的海外律师是否可以担任危害国家安全犯罪案件的辩护人或者诉讼代理人的问题，属于《安全法》第47条所规定的需要认定的问题，应当取得特首发出的证明书。

如果香港法院没有向特首提出并取得特首就该等问题发出的证明书，则香港国安委应当根据《国安法》第14条的规定履行法定职责，对该等情况和问题作出相关判断和决定。

香港特首李家超星期五（12月30日）晚发表声明，对于中国人大常委会的释法决定表示欢迎及感谢。他说，香港国安委和港府会全力落实释法内容中所说明的责任，并积极考虑修订《法律执业者条例》。

此次释法源于香港终审法院早前批准黎智英聘请英国御用大律师欧文为其涉及的《香港国安法》案件辩护。港府上诉失败后，李家超去年11月28日宣布向北京中央提交报告，建议提请人大常委会解释《国安法》，聚焦没有香港全面执业资格的海外律师能否代表被告在港出庭抗辩。

黎智英案将于2023年5月30日进行第一次案件管理会议，2023年9月25日正式开审。审讯预计需时40天，至2023年11月21日审结。