台湾长荣航勤请假潮持续 出动高阶主管搬行李

因不满年终奖金仅一个月，台湾长荣集团旗下长荣航勤在元旦连假期间有上百人临时请假，导致航班大乱，经交通部和民航局介入调解，长荣航空高阶主管充当行李搬运工，让问题暂时获得解决。

综合台湾《联合报》《自由时报》等星期一（1月2日）报道，长荣海运豪发45个月以上年终奖金，长荣航空员工也可拿到三个月年终奖金，但长荣航勤年终奖金仅发一个月，引发员工不满。长荣航勤负责装卸货物、旅客行李搬运，机舱客舱清洁等工作，任务繁重，长年缺人，加上同业挖角，元旦连假期间爆发员工不满情绪，自发性请假。

根据民航局掌握资讯，长荣航勤疫情前有员工2490人，目前有1890人，元旦（1月1日）早上，原本安排327名人力，但有97人临时请假；午班安排291名人力，有54人临时请假，总共请假人数151人，占总数三成。此行动导致长荣航班无法正常运作，截至1日晚上7时，共有79班次航班受到影响，其中入境航班35个班次、出境航班44个班次，延误超过15分钟航班有49个班次，出境客机平均延误124分钟，入境客机平均延误119分钟。

根据民航局掌握，长荣航勤2日的请假人数已大幅减少约三四十人。

据了解，台湾交通部长王国材和民航局长林国显1日介入沟通，长荣航空也持续跟员工沟通，长荣航班2日大致恢复正常，有约四、五班班机因为天候不佳、转机延误。长荣航班2日上午延误时长已降低到一小时。

由于长荣航勤员工临时请假，长荣航空也增派人力支援。据了解，包括董事长陈有玉、总经理、协理等高阶主管，甚至长荣航空的行政人员都到第一线协助行李业务，补足人力缺口。