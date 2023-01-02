中国专家：“脑雾”症状与冠病尚未明确有因果关系

针对冠病康复者担心康复后是否会出现“脑雾”，有中国专家认为，目前，“脑雾”症状与冠病尚未明确有因果关系。

据人民日报健康客户端星期天（1月1日）报道，有患者说，自己“阳康”后感到疲倦、注意力下降，怀疑是不是出现了脑雾。

北京市朝阳区的孙女士受访时也说，冠病康复后感觉自己反应有点迟钝，工作的时候要刻意控制自己集中注意力，“昨天中午我竟然点了两份外卖，感觉自己变傻了。”

对此，安徽中医药大学神经病学研究所附属医院神经内科主任医师王共强解释，“脑雾”并不是一个医学术语或科学术语，而是对一类谈不上症状的感觉的描述。

王共强说，早在冠病出现之前，脑雾已被用来描述慢性疲劳综合症等状况时出现的注意力下降和执行力障碍。主要包括思维和反应迟缓、模糊、混乱，精神感到疲劳，注意力不集中，或者无法集中注意力做一件事情等一种或多种表现。

他指，目前尚无研究能够明确冠病和脑雾之间的因果性，但可推测，感染冠病带来的身心疲乏虚弱，也会让人在一定程度上出现脑雾症状。

至于如何缓解脑雾症状，王共强提示，可以合理摄入一些膳食补充剂，例如甘磷酸胆碱（α-GPC）；良好的睡眠、合理的饮食和科学的锻炼可以改善记忆力，及其他脑雾症状；此外，感染前接种疫苗、增肌减脂，感染后及时抗病毒治疗，以及足量饮水、增加蛋白摄入、充分睡眠和休息。

王共强说，只要好好调整，大部分脑雾会在一个月至一年之内逐步缓解。