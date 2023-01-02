中国驻法大使：中欧关系无地缘政治冲突 有经贸合作利益

中国驻法国大使卢沙野说，中欧分处亚欧大陆两端，不存在地缘政治冲突，却有着经贸合作的利益。

中国驻法国大使馆官网星期天（1月1日）刊发中国驻法国大使卢沙野在巴黎接受《欧洲时报》的专访。卢沙野在专访中作出以上表述。

针对如何看待当今中欧关系的复杂性，以及对2023年中欧关系发展有何前瞻与期待，卢沙野说，中欧关系关乎全球格局稳定和亚欧大陆繁荣，值得双方悉心维护好、发展好。令人遗憾的是，近年来中欧关系经历一定困难，欧盟对华战略定位出现偏差，涉华负面言行有所增多，涉华舆论环境明显恶化。

卢沙野说，2022年，国际形势发生重大变化，欧洲大陆重燃战火，欧盟发展稳定面临严峻考验。在此背景下，欧盟在发展对华关系方面出现一些积极变化。欧盟是由27个主权国家构成的联合体，在对华关系方面存在不同声音并不奇怪。但它们对什么是欧洲根本和长远利益应该有一个基本认识，寻求一个最大公约数。

卢沙野说，中方相信保持中欧关系总体稳定、深化中欧务实合作有利于欧盟的经济繁荣、一体化建设和战略自主，符合欧洲的根本和长远利益。中国老话说：“多个朋友多条路”。中国愿意做欧盟的朋友，就看欧盟愿不愿意交中国这个朋友。

他指出，中欧分处亚欧大陆两端，不存在地缘政治冲突，却有着经贸合作的利益。至于中欧在意识形态、社会制度上的差异，“既然我们彼此谁都改变不了对方，那就不要让它成为阻碍双方合作的障碍”。

他认为，中欧不应“老死不相往来”，更不应“反目成仇”，将对方视为“制度性对手”。在21世纪的今天再搞所谓价值观外交已经不合时宜了。欧盟理事会主席米歇尔访华迈出了改善中欧关系的第一步，中方希望欧盟能够延续这一良好势头。

卢沙野说，2023年，国际形势将继续动荡调整，乌克兰危机及其产生的外溢效应走向如何尚难预料。不管形势如何发展，中方都将继续视欧盟为全面战略伙伴，支持欧盟战略自主，希望欧洲稳定繁荣，坚持中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方。

他说，中方也希望欧方真正从自身利益出发，同中方相向而行，共同应对各种风险挑战。随着中国疫情防控工作调整转段，加快推进高质量发展和高水平对外开放，中欧经贸合作和人员往来必将在新的一年迎来新发展。