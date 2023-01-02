新任国台办主任宋涛：将在一中、九二共识基础上与台各界就统一协商

去年底新上任的中共中央台办、国务院台办主任宋涛在2023年第一期《两岸关系》杂志上发表新年寄语，承诺在新一年将继续努力为两岸同胞谋利造福，并重申将坚决捍卫国家主权和领土完整。

据新华社星期一（1月2日）报道，宋涛在题为《携手奋斗 共创伟业》的新年寄语中说，中共总书记习近平在新年贺词中强调，“海峡两岸一家亲。衷心希望两岸同胞相向而行、携手并进，共创中华民族绵长福祉”。

宋涛写道，2022年是中国共产党和国家历史上极为重要的一年，大陆牢牢把握两岸关系主导权和主动权，团结两岸同胞推动两岸关系向前发展，对台工作取得新的进展。他指出，过去一年来国台办持续向台湾人和国际社会讲清台湾问题历史经纬和对台大政方针，引导两岸同胞就两岸关系和国家统一开展对话协商，引领两岸关系发展方向。

他还指出，国台办践行以人民为中心的发展思想，始终尊重、关爱、造福台湾同胞，积极推动两岸交流合作，深化两岸融合发展，为台胞台企办实事、做好事、解难事，助力台商台企融入新发展格局、参与高质量发展。

他也强调，在过一年也坚决开展反分裂、反干涉重大斗争，坚决粉碎“台独”分裂势力谋“独”挑衅，有效震慑外部势力“以台制华”行径。

展望2023，宋涛写道，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神和新时代中共解决台湾问题的总体方略，坚持“和平统一、一国两制”方针，在一个中国原则和“九二共识”基础上，与台湾各界有识之士就两岸关系和国家统一开展广泛深入协商。

他还说，将继续努力为两岸同胞谋利造福，促进两岸各行业、各领域交流合作，深化两岸融合发展，完善增进台湾同胞福祉的制度和政策，推动两岸共同弘扬中华文化，促进两岸同胞心灵契合。同时，将坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决开展反分裂、反干涉重大斗争。

他总结道，“我们坚信，只要两岸同胞和衷共济、同心同行，就一定能够共创中华民族伟大复兴美好未来，就一定能够完成祖国统一大业。”

另一方面，海峡两岸关系协会会长张志军也在同一期杂志上发表题为《赓续初心担使命 砥砺奋进续华章》的新年寄语，指2022年是海协会服务大局、砥砺奋进的重要一年，海协会深入学习贯彻新时代中共解决台湾问题的总体方略和中共中央对台工作决策部署，认真学习贯彻中共二十大精神，在服务工作大局、推动交流合作、维护同胞权益等方面作出新的努力。

他提出，海协会坚定维护一个中国原则和“九二共识”，举办“九二共识”30周年系列活动，系统回顾阐释“九二共识”的历史经纬、核心意涵和重大意义。同时，协会也坚持贯彻以人民为中心的发展思想和“两岸一家亲”理念，妥善处理各类涉台突发事件和急难救助事项，积极推动与台湾各界联系与交流，广泛深交朋友，宣传对台政策，听取意见建议。

展望2023年，张志军指出，随着中共二十大提出的新时代新征程中共和国家事业各项战略规划和重大举措的全面实施，必将对两岸经济合作产生强大赋能，为广大台胞台企分享机遇和实现更好发展提供重大利基，为推进民族复兴和祖国统一奠定更坚实基础，提供更有力支撑。

张志军还写道，尽管国际局势风云激荡，两岸关系阴霾笼罩，但前进道路上的困难无法阻挡中华民族自强不息、上下求索的坚实脚步和六合同风、九州共贯的价值追求。

