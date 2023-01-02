萧美琴出席华府侨界元旦升旗礼：盼台美关系持续深化

台湾驻美代表萧美琴当地时间星期天（1月1日）上午出席华府侨界主办的元旦升旗礼。她说，自由民主是不分党派的台湾人民和台美之间的共同语言，期盼2023年台美关系将持续深化。

综合台湾《联合报》和中央社报道，大华府地区荣光联谊会、黄埔同学会及华府台湾同乡联谊会三社团连续20年举办元旦升旗典礼，台驻美代表萧美琴、副代表郑荣俊和王良玉、军事代表团团长余剑锋，以及退辅会驻美官员倪邦臣等均到场与在地侨胞一起参与。

萧美琴回忆，她去年冒着细雨参加升旗典礼，今年则是看到蓝天太阳。大家聚集一起，是心系台湾、心系“中华民国”，凸显自由民主是跨党派的共同价值，让台湾社会稳健发展并促进两岸和平。

萧美琴说，自由民主是台美共同语言，是她拼外交的最重要基础。

展望2023年台美关系，萧美琴说，期盼台美关系能一步一步继续更深、更广。和平稳定、经济繁荣是台美共同努力目标。台湾民主深化与强化是与美国之间的共同语言，也是台湾实力壮大的共同基础，民主自由与和平繁荣都是台美的目标。

至于未来一年的首要目标，萧美琴说，台美双边经贸谈判持续进行中，希望不久未来能有非常具体的进展。台湾安全也是各方重视、全球注目议题，期望台海和平、稳定，需要建构自身实力，未来希望与全球理念相近国家持续共同努力维持区域和平稳定，让台湾人民可以在安居乐业、经济繁荣的环境中继续生存与发展。

中国大陆驻美大使秦刚即将返回北京接任中国大陆外交部长。萧美琴坦言，秦刚在美期间两人没有太多互动，但她说，台湾期望在国际上生存发展，台湾人民也期望被有尊严地对待，中国大陆政府持续打压台湾国际生存空间，依然是台湾最大挑战，她会持续努力寻求突破机会。