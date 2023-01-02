订立逾三年禁蒙面法仍生效 港保安局：社会复常国安风险仍在

香港保安局受询时说，香港社会治安恢复平稳，但因国家安全风险依然存在，所以在冠病疫情前实施的《禁止蒙面法》至今仍生效。

据《明报》星期一（1月2日）报道，香港社会在防疫路上迈向复常之际，港府疫情前实施的《禁止蒙面法》订立超过三年至今仍生效，香港保安局回复查询时称，虽然社会治安整体恢复平稳，国家安全风险仍存在，绝不能掉以轻心，会继续密切留意香港公共安全，并适时进行检讨。

香港地铁及机场管理局在2019年反修例事件期间，向法庭申请的临时禁止令仍有效，机管局回复称暂无计划撤销；港铁则未正面回应，只说命令获维持有效直至审讯或另作命令。

翻查资料，香港时任特首林郑月娥2019年10月引用紧急法订立《禁止蒙面法》后说，当引起立法的情况消失便会废除规例，否则社会必定有声音。

根据香港上诉庭2020年裁定《禁止蒙面法》合宪时提及，考虑法例因2019年6月起事态而采取的紧急措施，相信当公共危险平息、对法治及治安整体威胁消失，特首会同行政会议废除《禁止蒙面法》。当年六七暴动后，港英政府在1969年宣布停止执行紧急规例，虽然少数紧急规例获废除，港英政府到1995年才废除其余规例。

根据保安局提供数字，截至2022年6月，共683人因涉违反《禁止蒙面法》被捕，当中74人被检控，26人被定罪。

香港行政会议成员汤家骅说，目前社会虽然平静，但仍有很多暗流，例如有人煽动社会不合作、不配合防疫政策，不等于危机已过。他认为，至少要等到反修例审讯完成，尤其是壹传媒创办人黎智英案及初选案等了结，暗流才会平复。

香港立法会议员江玉欢说，《香港国安法》实施后，香港社会恢复秩序，不能说公共安全仍有很大风险，政府有空间检讨《禁止蒙面法》。她补充说，经历社会事件及疫情政府须重建社会互信，如仍用三年前想法，“市民怎会对社会有信心？”