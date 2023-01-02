中国公安部：严厉打击制售假冒涉疫药品及相关用品

中国疫情蔓延带来药品和相关用品抢购潮，针对出现的制造、售卖假冒涉疫药品用品的情况，公安部门部署严厉打击相关违法犯罪活动。

据“公安部食药侦局”微信公号星期一（1月2日）通告，公安部食品药品犯罪侦查局印发通知，部署全国公安食药侦部门依法严厉打击制售假冒涉疫药品、检测试剂及制氧机、血氧仪等相关用品违法犯罪活动，保障民众生命健康安全，服务疫情防控工作大局，为民群欢度元旦春节营造安全稳定环境。

通知要求，各地公安食药侦部门要充分发挥职能作用，采取有力措施，依法严厉打击制假售假、“山寨”仿冒涉疫药品及相关用品的违法犯罪活动，切实形成有力震慑。通知指出，要围绕常用涉疫药品、检测试剂及相关医疗器械、设备，紧盯生产、批发、零售环节及网络交易服务等第三方平台，深入排查案件线索，与有关部门密切协作，第一时间核查工作中发现和群众投诉举报的线索，对构成犯罪的坚决依法立案查办。

通知强调，要坚持依法严打、快侦快破，对相关犯罪活动重拳出击、露头就打，并持续保持高压震慑态势；对团伙性、系列性、跨地域案件，要组织专门力量开展集中破案攻坚，坚决摧毁犯罪网络、斩断利益链条。

通告还说，按照公安部部署要求，全国公安食药侦部门迅速行动，坚持打早打小，依法严厉打击相关违法犯罪活动。其中，吉林公安机关近日成功破获一起制售“布洛芬”假药案件，及时阻止假药流入市场，有效保障了民群生命健康安全。

