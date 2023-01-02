港议员称陆港高铁分三阶段通车 最快明起售票

香港特区政府正为与中国大陆通关作准备，争取最早本月8日（星期天）实施首阶段通关。香港立法会议员田北辰受询时说，陆港高铁将分三阶段通车，最快星期二（1月3日）开始发售高铁车票。

据《明报》星期一（1月2日）报道，香港立法会议员田北辰说，港府计划分三个阶段重开高铁西九龙站连接大陆各个站点，希望最快明天（1月3日）起开售高铁车票、本月8日起复运，不过方案仍待中央政府审批落实。

田北辰说，据他了解，首阶段将涵盖广深港等短途范围，来往福田、深圳北、光明城、虎门、广州南等车站；次阶段连接长沙、武汉等中距离路线；第三阶段连接北京及上海等目的地。

《明报》记者另向两个独立消息了解，高铁香港段通车会分三阶段，首阶段通车先涵盖广深港范围内车站，包括广州东站。

香港运输及物流局和港铁星期天（1月1日）受询相关安排是否属实时，运输及物流局仅回复说可参考政务司长陈国基1日在脸书贴文，“通关事务协调组”正分秒必争地拟定稳妥方案，同时与中央政府、粤深政府相关单位密切联系，通关初期会逐步增加往返大陆和香港的海陆空交通班次。

港铁回复说，正全力配合政府，并与相关部门紧密联系，制定方案以确保铁路服务逐步、有序、全面连系两地，如有进一步消息会适时公布。

据港铁网页行车时间表，在高铁因冠病疫情停运前，由香港开出的短途列车可来往大陆六个目的地车站，包括深圳、广州范围；长途列车则可来往大陆12个目的地车站，包括天津西、上海虹桥、北京西等站。

田北辰希望，长途站的高铁班次可赶及农历新年前开通，并认为在城际直通车没运作下，西九龙站有必要连接广州东站。

港铁早前公布，香港高铁列车3日起将按时间表陆续重开驶往大陆。田北辰说，港府期待最快明天（3日）起可以开售高铁车票。西九龙站虽然关闭近三年，但并非完全停运，仍有小量列车往返大陆及香港，不过只供内部人员使用。

曾任职港铁的香港立法会议员张欣宇回复询问时说，据他了解，过去三年高铁西九龙站内即使关闭，口岸内部也维持基本人员运作，大陆人员会到西九龙站内地口岸区，“虽然没有旅客会使用，但当中的‘风火水电’设备也要维持”，而供内部使用的列车至少会往返福田站。

至于人手方面，香港铁路工会联合会主席林伟强受询问时说，港铁近日陆续将已调动到其他车站的同事，召回西九龙站工作，2日起会测试入闸机、售票机等是否运作正常，而工程人员一直有为路轨检查，相信硬件上问题不大。

林伟强关注职员重返西九龙站后，其他站人手或现短缺，促港铁以具竞争力条件招聘员工，维持足够人手。