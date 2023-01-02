中国卫健委官员：冠病不是大号感冒 现在可能是最困难时期

针对中国冠病病例大增后有关病毒强度的担忧，中国国家卫生健康委医政司司长焦雅辉说，冠病确实不是大号感冒，但是经过治疗也能很快痊愈。她也指出，现在不同城市正在经历的急诊和重症高峰，可能是最困难的时期，对医务人员来说是“非常硬的一场仗”。

焦雅辉接受中国央视《面对面》节目专访时，针对民众感染后反映冠病与“大号感冒”不同的情况说，冠病确实不是大号感冒。她指出，人们往往把感冒和流感混淆，因为感冒是症状很轻的自限性疾病，吃不吃药一个星期都好了，但由流感病毒引的流感不同，而冠病也应该和流感做比较。

她在星期天（1月1日）播出中节目中说，流感也有全身的症状，比如发烧、咳嗽，严重的有肺炎，所以跟流感来比更恰当。她也说，即便有部分冠病患者会出现一些肺炎症状，但“远远达不到”网民说的“白肺”程度，经过治疗也能很快好转、痊愈。她指出，即使是在初期武汉的疫情中，中国的冠病治愈率也一直保持在90%以上，且越往后越高。

针对医疗系统承受的压力，焦雅辉说，中国卫健委参考过去三年中国和世界范围内感染数据研究认为，如果完全任由感染，手里的资源肯定是不够的，所以还需要采取一定的限制措施进行缓疫压峰，以保证医疗资源供给。

焦雅辉在节目中提到，过去三年间中国的的医务人员都是义无反顾地冲在一线，哪有情况需要支援的医务人员，需要派医疗队的时候也都是积极踊跃地报名。但她也说，与三年前抗疫人员防护得很好、几乎无人感染不同，现在冲在第一线的医务人员很多也被感染，他们的家里人也被感染，承受着身心的压力，对他们来说“是非常硬的一场仗”。

焦雅辉指出，目前不同的城市正在经历急诊和重症的高峰，“可能是我们最困难的时期。”不过她认为，这一波大感染高峰过去以后，往后就会出现往下走的趋势。她指出，病毒传播到一定程度后会越来越弱，通俗讲就是“传不动了”，等到了这个阶段的时候，这个困难也就一定会过去的。

不过，针对即将到来的春运返乡人员流动，以及农村地区医疗资源有限的问题，焦雅辉也表露了担忧。她坦言，最担心的就是经过三年没有回家过年，今年可能会出现报复性的城市人流高峰涌向农村，使有关部门更加担心农村的疫情。

她指出，农村地区抗疫重点主要有两个，其一是要保证药能够下去，且供应的量一定要涵盖春运的时间段甚至更长；其二则是一旦有重症患者，要能保障最起码能够转出到县医院等来救治。

焦雅辉说，有关部门要求县里、乡里要组织车辆做好准备，一旦发生需要转运的情况，能够有交通工具把患者尽快地转到县医院里面来；同时，也要发挥多年以来形成的城乡医院对口支援，通过远程支援和派遣医务人员驻点的方式，让城市的优质医疗资源对口帮扶县医院，应对救治重症患者。

中国国务院联防联控机制和中央农村工作领导小组上星期六（12月31日）也就农村防疫发布工作方案，其中提出要加强对农村地区医疗卫生机构的支持，加快防疫药物生产和医疗物资准备，以及县级医院重症和传染病医疗资源建设，并且倡导民众在走亲访友时尽量少聚集、少聚餐等。