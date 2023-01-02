《实践是检验真理的唯一标准》主要作者胡福明离世

中国改革先锋胡福明星期一（1月2日）上午离世，享年87岁。胡福明是1978年中国官媒《光明日报》特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》的主要作者。

据《扬子晚报》报道，也是南京大学哲学系教授的胡福明2日上午6时40分去世。

据报道，胡福明生于1935年7月，江苏无锡人。他1955年9月就读于北京大学新闻专业，翌年进中国人民大学哲学研究班学习。1962年毕业后，他到南京大学政治系（后更名哲学系）任教，2001年退休，荣获江苏社科名家称号。

据《党建》杂志社报道，1977年7月，胡福明的妻子因病住院。陪夜时，他把《马克思恩格斯选集》《列宁选集》《毛泽东选集》带到医院，在病房走廊的椅子上草拟文章提纲。瞌睡了，他就把三张椅子拼起来躺一会，醒了再看、再写、再改。五天后，妻子出院了，提纲也大致写成了。

据报道，9月初，胡福明将题为《实践是检验真理的标准》8000字左右的文章，寄给了《光明日报》。后来，其他人参与研究修改这篇文章，数易其稿，作为集体智慧的结晶，以《实践是检验真理的唯一标准》为题，于1978年5月10日在中共党校内部刊物《理论动态》上发表，5月11日《光明日报》以特约评论员文章的形式公开发表，新华社当天转发全文，《人民日报》《解放军报》也于次日全文转载。

2018年12月18日，中共中央、中国国务院授予胡福明改革先锋称号，颁授改革先锋奖章，并获评关于真理标准问题的讨论的代表人物。2019年9月25日，胡福明获最美奋斗者个人称号。2020年10月18日，胡福明荣获南京大学哲学系最高贡献奖。