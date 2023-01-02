大陆旅客入境台湾首日筛检阳性率27.8%

因应中国大陆冠病疫情升温，且将在1月8日起解除入境隔离措施，台湾星期天（1月1日）起针对大陆直飞台湾的四个航班实施入境唾液筛检。台湾中央疫情指挥中心星期一（2日）公布首日筛检结果，共有524人接受采检，当中有146人阳性，阳性率达27.8%。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，先前从中国飞意大利的航班中，120名旅客中有62人检出阳性，比例为52%，等于过半旅客都感染冠病，引发外界关注，各国也陆续提高对中国入境者的防疫措施。

台湾今年1月1日零时起至1月31日（以航班表定抵台时间为主），除维持不开放中国大陆观光客赴台外，经由中国大陆四个直航航线及金马小三通赴台旅客，入境时须于机场或港口配合采集唾液检体进行PCR检测，完成边境采检后，可返回住所进行七天自主防疫，等待结果出炉。

对于中国大陆入境旅客阳性率是高是低，指挥中心发言人庄人祥说，第一天数据只能参考，几天后会比较稳定。

庄人祥说，阳性率明显比过去落地采检的数据高，这些确诊者待检体完成上传通报作业后，会由地方卫生局向个案逐一通报，因此确诊者今天（2日）就会收到通知。至于对台湾本土疫情的影响，则要看病毒基因定序结果而定。

庄人祥说，目前掌握中国大陆主流变异株为BF.7以及BA.5.2，1日落地的航班基因定序结果依程序要到星期五（6日）才会有结果，届时会再对外公布。