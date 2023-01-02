中国部分地区抢购免疫球蛋白 价格炒至上千人民币

继退烧药、连花清瘟和冠病口服药遭抢购断货后，中国部分地区也出现了大量购买免疫球蛋白药剂的情况，其售价也被炒高至千余元（人民币，下同，超过200新元）。不过专家提醒，免疫球蛋白多用于重症监护病房（ICU），擅用可能导致不良后果，呼吁普通人不要抱着囤药心态购买。

据第一财经星期一（1月2日）报道，一名湖北武汉的冠病患者家属，因医院静注人免疫球蛋白缺货，且当地药店均已售罄，辗转之下从深圳一家药店以约560元一瓶的价格，购入了20瓶免疫球蛋白，并花了1500多元物流费运至武汉。

公开资料显示，免疫球蛋白为处方药剂，通过健康血浆中分离得到的浓缩免疫球蛋白制剂，可在人体中起到防御感染、防止自身抗体对自体的损伤、提高人体免疫功能等作用，多用于严重的细菌或病毒感染、病毒性肝炎的密切接触者、免疫力低下且病重的老年患者，以及新生儿败血症等。

中国冠病疫情暴发后，免疫球蛋白能提升免疫功能的作用也是其走红，除了如上述案例中遵医嘱使用的患者外，也有部分民众自发购买备用。报道引述匿名药品渠道商称，一瓶球蛋白的日常进货价约300多元，但目前个别市场终端销售价可高达上千元，甚至有达到1700元的。

渠道商透露，除了疫情带来的需求量大增外，一些渠道商也在参与囤积炒作，尤其是近半个月以来，市场囤积的现象有抬头趋势，一定程度也加剧了市场供应紧张，渠道商也会在囤积销售过程中层层加价，造成价格走高。

渠道商还说，免疫球蛋白需要在2到8摄氏度的环境下储存运输，不然很容易失效，而在当下该产品在受到市场炒作过程中，不一定能保证储运达标，可能会带来一定的安全隐患。

针对免疫球蛋白遭到抢购的现象，武汉市第一医院呼吸内科副主任药师邓体瑛说，市面上能买到的“静注人免疫球蛋白”并非针对冠病的免疫球蛋白，呼吁民众无需盲目抢购，更不能滥用。

邓体瑛星期天（1月1日）接受《长江日报》采访时说，在中国《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》中提到的针对冠病感染的免疫球蛋白“COVID-19免疫球蛋白”中，包含有大量抗冠病抗体，而市面上普通的静注人免疫球蛋白则没有。

邓体瑛指出，现阶段普通静注人免疫球蛋白在冠病治疗中，存在一定程度的滥用，且目前也尚无确切证据表明其对冠病有预防或治疗作用。

针对有观点认为此药能提升免疫力，“用了总比不用好”，邓体瑛认为，盲目注射免疫球蛋白制品进入人体内，有时反而会干扰自身抗体的形成，导致自身免疫力难以建立。同时，作为血液制品，免疫球蛋白在输注过程中还很容易出现过敏反应，严重时可能会危及生命。

邓体瑛说，静注人免疫球蛋白的适应证之一是重症感染，多用于ICU病房，平时就比较紧缺的药，因此呼吁普通人不要抱着囤药的心理去抢购，应将药品留给更对症的、有需要的患者。

