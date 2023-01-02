防控政策放宽后赴三亚机票预订达近五年峰值

随着中国放宽冠病疫情防控政策，前往三亚的机票预订量一度增至近五年峰值，三亚多家酒店民宿也满房。

据澎湃新闻报道，三亚去年12月5日宣布对省外游客不再实施分类管理后，旅游资讯平台“去哪儿”次日的机票预订量达到近五年来的峰值。

去哪儿的数据也显示，去年12月份飞往三亚的机票预订量较11月同期增长82%，前十大客源地分别来自：北京、成都、上海、哈尔滨、重庆、西安、沈阳、杭州、长春和天津。

旅游平台携程的数据则显示，从去年12月7日至月底，前往三亚的机票环比增长79%。

途牛旅游网的数据也显示，疫情防控优化以来，三亚成为最为热门的跨省游目的地城市。截至2022年12月31日，途牛旅游网12月下半月前往三亚目的地的出游人次比前半个月增长125%，较11月同期增长154%。

在旅客住宿方面，途家民宿的数据显示，2022年12月中旬起三亚民宿预订起量明显，12月下半月比上半月民宿预订量增长近1.5倍，民宿交易额环比增长近2.5倍，平均间夜价格为603元（人民币，约117新元），环比涨幅约为三成，平均入住时长为3.3天，12月27日达到预订峰值。

三亚海棠湾某海景度假公寓的房东说，其管理的民宿从2022年12月20日左右就开始满房，2023年1月的房源已经订出去一半。

根据携程的数据，三亚去年12月的酒店预订也环比增长101%。一名内部人士透露，三亚亚特兰蒂斯酒店12月6日的预订量比前一天增加了升约三倍，酒店更在12月31日满房。

至于前往三亚旅游的目的，公寓房东说，来自北京的客人较多，包括检测阳性患者和康复者。近期大多客人在民宿里宅着，“在这边‘阳’据说舒服点。”一名导游也说，最近前往三亚的人挺多，不过主要都是散客，没什么团队游。