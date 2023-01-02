港府称含扑热息痛成分药物供应稳定 吁勿囤积

陆港两地通关在即，香港不少药房的“必理痛”（Panadol，新加坡称班纳杜）被抢购一空，香港政府发言人星期一（1月2日）说，含“扑热息痛”（Paracetamol）成分的药物在香港整体供应维持稳定，呼吁市民不需要囤积有关药物。

综合《明报》《星岛日报》报道，港府发言人说，公营医疗系统含“扑热息痛”成分药物的备存量充足，冠病疫情暴发前，公营医疗系统一般也备存约一至两个月用量。自疫情暴发以来，港府一直积极采购及备存相关药物，目前在公营医疗系统内的备存量维持在约五至六个月，足够公营医疗系统照顾其病人所需。

发言人说，港府目前也正计划加紧采购相当数量的相关药物，以作储备，并考虑按实际情况和需要，把额外采购的药物预留给一些有需要但无接受公营医疗服务的市民，例如或未能负担药物开支的低收入家庭，以及个别因出现地区性药物短缺而未能购买相关产品的市民等。

发言人称，根据纪录，香港目前有756个已注册的药剂制品含扑热息痛成分，虽然现时个别品牌的产品因在短时间内需求急增而引致供应紧张，但其他品牌的止痛退烧药仍然供应充裕，卫生署已呼吁大型药物零售商在个别品牌的相关产品出现缺货的情况下，透过张贴告示等安排，提醒购买者可选购其他同样含“扑热息痛”成分的产品。

发言人续称，香港卫生署已要求本地制药商会呼吁其会员加大对含“扑热息痛”成分产品的生产力度，以满足市场的预期需求。卫生署也已联络海关，建议加强在关口的宣传，提醒旅客有关携带合理自用数量药物的规定。

发言人再次提醒市民不需要囤积任何药物，包括含“扑热息痛”成分的药物，更不必抢购个别品牌的药物。