台湾桃园航勤员工酝酿罢工 恐为春节空运添变数

继台湾长荣航空子公司长荣航勤员工不满仅领一个月年终奖金，发起请假潮瘫痪长荣航空地勤作业，中华航空子公司桃园航勤员工也预告不排除发动罢工，恐将为春节空运带来变数。

据台湾《自由时报》星期一（1月2日）报道，由于去年12月30日包括加薪等六大诉求的劳资协商破裂，桃园航勤员工不排除星期五（1月6日）进行春节罢工投票。桃园航勤于桃园国际机场地勤工作占比高达七成，令春节空运添变数。

以疫情前柜台数、员工人数计算，长荣航勤于桃园国际机场地勤工作量能占比约三成、桃园航勤占比高达七成。

桃园航勤公司企业工会副理事长汤文华说，去年12月30日下午在桃园劳动局展开工会与公司的调解会议，进行六大诉求的调解，包括争取夜间津贴从50新台币（下同，约2.19新元）调高至75新台币、4%薪资调整、重新订定薪资结构、现行操作津贴增加1000新台币、技术津贴增加2000新台币，还有员工职等10年常态晋升改善方案，因为升等制度导致员工流失方案等，但劳资谈判最终破裂。

汤文华说，工会将于1月4日于桃勤公司再次进行劳资协商，重新提出六大诉求；1月6日下午2时半则到主管机关、即华航大股东交通部门前抗议，并召开临时会员代表大会进行罢工投票，若过半数会员同意即可于春节罢工，强调“资方无诚意、工会就开战”。

桃园航勤则回应说，有关企业工会的诉求，公司管理阶层已听取员工心声，并敞开沟通协调大门。因受疫情影响，今年度公司虽遭逢严重亏损，但仍积极与企业工会进行协商，预定1月4日将再度召开劳资协商会议。本着照顾员工同时兼顾公司永续经营的立场，期待与企业工会达成具体共识，为员工福祉与公司永续发展谋求双赢。

汤文华说，桃勤工会星期天（1月1日）得知长荣航勤同业“自发”集体请假要求增加年终奖金，工会第一时间发出声明，是声援也是对公司的提醒，要求公司勿介入其他地勤业者突发不明事件，指桃勤公司近期已有数件与本会重大劳资争议尚未妥善处理，如自行调用会员介入其他地勤业者突发不明事件，后果自负。