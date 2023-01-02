大陆官媒播出解放军歼-20等多型战机超视距空战训练画面

中国大陆军机频繁在台海周边空域活动之际，大陆官媒播出解放军空军歼20、歼16等多型战机半夜进行超视距空战训练的视频画面。

大陆央视国防军事频道官方微博星期一（1月2日）发文称，“凌晨2点，空军某试训基地展开下半夜和拂晓飞行训练。进入战斗空域，多型战机超视距空战拉开战幕。”

央视军事同时配发视频说，夜间飞行容易造成空间定向障碍，飞行员需高度集中注意力，随时掌握飞机动态。报道引述解放军空军某基地某部飞行大队长侯杰说，“晚上飞行员看不到整个飞机的轮廓，只能靠飞机外部灯光的显示，去判断是距离近了还是距离远了。有什么告警，从哪个方向来的告警”。

视频还说，夜间飞行员注意力分配要特别快，从训练中不断加深飞行员之间的战场默契。

解放军空军飞行员说，相对于单机作战，双机的协同作战更为重要。（央视军事官方微博视频截屏）

解放军飞行员洪顾嘉说，“相对于单机作战而言，双机的协同作战更为重要，从最开始在训练中需要长僚机之间你一句我一句的一问一答式，到最后只需要友机之间一句话，甚至一个字，我就能明白他的意图。从而做到1+1大于2的效果”。

报道还称，“空中激战正酣，地面机务兵、场站保障力量也与时间赛跑”，在不停车、不断电的情况下完成战机“热保障”。

视频显示，一架歼16战机刚刚返航，机务兵要在发动机不停车的情况下对飞机进行全面检查以及热加油和热挂弹。相较于常规保障模式，“热保障”能够提升战机的出动速度，在标准不降的情况下最大限度压缩飞行准备时间。

报道引述解放军空军某基地机务二中队副中队长张伟说，热保障的推进和实施可以提高战机的出动效率，在飞机发动机不停车的情况下进行再次出动准备。“时间紧，任务重，这个过程既要防止异物吸入发动机，也要避免发动机的热气流对人员和装备造成伤害”。

空军某基地某部高级工程师韩鑫说，“作为空军战略转型的引领者，（我们）坚持把创新作为建设发展的“第一驱动力”，以科技革新推进战斗力跃升”。

台湾国防部1月1日公布，24架次解放军军机“跨年”绕台、四艘军舰在台海周边活动，其中15架次军机越过海峡中线。2022年全年已有超过2000架次大陆军机绕台飞行，超过前三年总和。