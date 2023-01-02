中国抗原试剂价格回落 网络平台单价低至2元人民币

半个月前在中国全网断货，价格被炒高数倍的冠病抗原检测试剂，目前已价格回落、储备充足，网络平台上更是出现了“甩卖”情况，部分单价不到2元（人民币，下同，约0.4新元）。业内人士称，抗原试剂生产技术并不复杂，随着厂家生产力度加大和疫情趋势发生变化，市场上抗原供应充足，囤货者自然急于出售。

据极目新闻星期一（1月2日）报道，上海、杭州、南京等多个城市的药店目前抗原试剂储备充足，每支单价4到6元不等，与去年年底疫情暴发前相当。

有药店工作人员称，抗原试剂是最近一周来货的，不过销量并不大，“可能是大家通过别的渠道已经储备了抗原。”该工作人员还说，药店抗原试剂的价格比较稳定，此前货源紧缺时不曾加价，如今货源充足后也不会降价销售。

不过，在多个网络平台上，不少商家都在打折促销抗原试剂。其中有商家出售的20支装抗原试剂，从原价45元降价到36.7元且包邮，平均每支售价不到2元。在去年12月疫情高峰期，抗原试剂则被炒到了数百甚至数千元一盒。

原本是网民分享抗原检测试剂购买渠道平台的新浪微博“抗原超话”，目前也变成了闲置转让平台，很多疑似黄牛和中间商的账户大量低价甩货，也有部分网民想要出售手头多余的少量抗原试剂。

报道引述一位抗原试剂生产业内人士称，抗原试剂的生产技术并不复杂，随着厂家生产力度加大和疫情趋势发生变化，市场上抗原供应充足，囤货者自然急于出售。

中国多地警方去年12月曾重点打击倒卖抗原试剂人员，其中去年12月22日，昆明市公安局抓获的六人售卖抗原试剂价格高于市场价384.8%，且疑似无证售卖医疗物资；去年12月25日，呼和浩特警方也抓获四名倒卖抗原试剂人员，现场查获试剂2万余份。

在中国社交媒体平台有关抗原试剂被甩买的新闻下，有网民讽刺黄牛“活该”、“砸手里了”，也有网民留言称，抗原试剂供大于需，“说明感染高峰快过去了，希望2023一切恢复正常。”

