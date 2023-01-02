中国病毒学专家：不必过于担忧XBB冠病毒株二次感染风险

随着冠病XBB毒株在中国出现，当地民众关注这个毒株是否会导致二次感染，但病毒学专家呼吁民众无需过于担忧二次感染风险。

据央视网星期一（1月2日）报道，中国疾控中心病毒病所所长许文波2022年12月20日在记者会上证实，XBB和另一个冠病毒株BQ.1已经传入中国，在中国尚未形成优势传播，但这些毒株的传播优势会逐渐增加。

BQ.1和XBB毒株也已经在经济重镇上海出现。

国内外专家预计，由于奥密克戎亚型毒株XBB.1.5更容易感染人体，将会在短时间内成为全世界的主要毒株。报道引述科学家们的说法称，由于具有极高的免疫逃逸能力，XBB.1.5已经迅速成为美国的头号流行毒株。

XBB会不会导致二次感染随后成为网民关注的话题，更冲上微博热搜榜。

不过，香港大学生物医学学院教授、病毒学专家金冬雁在星期天（2023年1月1日）指出，XBB.1.5目前在美国没有导致感染、住院、死亡数字出现显著变化，对XBB.1.5的致病力和二次感染风险均不用过于担忧；除了免疫逃逸能力有一定程度增强，其他各方面的变化都是比较小的。

对于网传信息称，XBB.1.5毒株主攻心脑血管和肠胃，会引起腹泻，导致蒙脱石散脱销，金冬雁回应时说，虽然腹泻是冠病感染的常见症状，但是“主攻心脑血管和肠胃”是无稽之谈。

至于与XBB有关的再感染概率，复旦大学附属华山医院感染科副主任王新宇说，这主要取决于两方面，一是如果病毒一直变异，交叉保护作用降低了，则可能造成感染；二是看人自身抗体水平。

北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强则认为，现在感染BF.7、BA.5.2毒株的患者，如果出现新的变异株，仍然有再次感染的风险。

王贵强也说，二次感染一般有一段间隔期，同一毒株的再次感染概率极低。即使感染了，也不会出现明显的症状，一般都是轻型。