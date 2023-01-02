回应宋涛说与台各界就统一协商 陆委会吁放弃军事胁迫



针对中国大陆国台办主任宋涛在新年寄语中说，将在“一中原则”和“九二共识”基础上，与台湾各界有识之士就两岸关系和国家统一开展广泛深入协商，台湾陆委会回应说，呼吁北京务实面对“四个坚持”，“放弃对台强制性政治框架及军事胁迫等作为。”

据自由时报报道，台湾陆委会星期一（1月2日）说，陆委会注意到大陆国台办主任等在新年惯例发表的“对台政策文章”，并引述台湾总统蔡英文元旦谈话，强调台湾政府的两岸政策不变。

陆委会说，值新年及全球政经情势变化之际，期待大陆优先改善其内部民生经济与健康安全问题，并说台湾也愿提供疫情人道等必要协助。

陆委会也再次呼吁，希望北京务实面对台湾人的“四个坚持”和政府持续强化执行的“四大韧性”及“四项任务”。陆委会也呼吁大陆“放弃对台强制性政治框架及军事胁迫等作为”，方能为未来两岸良性互动、恢复健康有序交流创造条件。

据新华社星期一报道，宋涛在2023年第一期《两岸关系》杂志上发表的新年寄语中说，中方2023年将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神和新时代中共解决台湾问题的总体方略，坚持“和平统一、一国两制”方针，在“一中原则”和“九二共识”基础上，与台湾各界有识之士就两岸关系和国家统一开展广泛深入协商。

蔡英文则在上星期天（1月1日）的元旦谈话中说，台海和平稳定是区域内各方的共同责任、也是所有人的共同期待；战争从来不是解决问题的选项，只有对话合作、共同以促进区域稳定发展为目标，才能够使人民得到安全和幸福。

