中国多地春节期间允许燃放烟花爆竹

中国多地将在春节期间允许燃放烟花和爆竹。

据每日经济新闻星期天（1月1日）报道，据统计，北京、辽宁大连、山东等多地发布今年燃放烟花爆竹政策，大连部分区域农历腊月二十三（1月14日）至正月十五（2月5日）上午7时至晚上11时均可燃放烟花。

据报道，北京市2022年1月1日起已实行全市域禁放，北京市辖区内任何地域除市政府批准外均禁止燃放烟花爆竹。近期，朝阳区、丰台区、通州区等地再次重申禁放政策，不过通州区明确北京环球度假区限定区域内燃放烟花爆竹，须经公安机关许可。

2023年，朝阳区将继续严格执行全域禁放烟花爆竹，不再设立烟花爆竹临时销售点政策。2023年，丰台区将继续执行《禁放通告》，全域禁止燃放烟花爆竹。通州区除北京环球度假区限定区域以外的行政区域为全年烟花爆竹禁放区域。

值得一提的是，“冷烟花”也在禁放范围内。近两年，“仙女棒”“烟花棒”等“冷烟花”悄然兴起，深受年轻人追捧。从北京市烟花爆竹安全管理工作协调小组办公室获悉，“冷烟花”同样可以灼伤人体、引燃物品，已被纳入烟花爆竹管理，也在2022年1月1日起北京市禁放范围之列。

“冷烟花”主要由燃点较低的金属粉末制成，燃放时火花喷射口温度可高达700至800摄氏度，能灼伤人体、引燃物品，进而引发火灾、导致人员伤亡。

2021年初，中国国务院安委办、应急管理部发布消息，将“冷烟花”纳入烟花爆竹管理，加强安全监管、加大执法检查力度，特别是对网上非法销售“冷烟花”要进行集中清理整治。

2022年12月30日，辽宁省大连市人民政府发布《关于做好2023年烟花爆竹燃放管控工作的通告》。《通告》显示，控制燃放区域以及之外区域，除夕燃放烟花爆竹不限时。

控制燃放区域允许燃放时间为2023年1月14日（农历腊月二十三）、2023年1月21日（除夕）至2023年1月28日（正月初七）、2023年2月5日（正月十五），每日上午7时至晚上11时；控制燃放区域之外的地区允许燃放时间为2023年1月14日至2023年2月5日每天上午7时至晚上11时。

山东东营和滨州两地率先明确春节期间在部分区域和个别时间段可以燃放烟花爆竹。

根据《东营市烟花爆竹燃放管理暂行办法》，在全市禁燃禁放区域内，可以燃放烟花爆竹的时间分别是2023年1月14日（农历腊月二十三）、1月21日（除夕）至1月26日（正月初五），以及2月5日（正月十五）。

据滨州市政府官网发布的《滨州市烟花爆竹燃放管理办法》，在滨州市主城区（东、西、南、北外环路以内），县（市、区）城区建成区限制燃放，即自1月21日（除夕）至1月26日（正月初五）、2月5日（正月十五）可以燃放，其他时段不得燃放。

上海市公安局去年12月31日发布《上海市公安局关于加强2023年春节期间本市烟花爆竹安全管理的通告》，明确上海市外环线以内区域禁止燃放烟花爆竹等。

根据《合肥市燃放烟花爆竹管理规定》和四县一市人民政府相关规定，合肥市全域范围内（除庐江县、巢湖市公告非禁放区域），全年禁止任何单位和个人生产、经营、燃放任何种类烟花爆竹。