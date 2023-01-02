国民党2024总统选举“侯卢配” 卢秀燕：对台湾好任何组合都可考虑

外界看好新北市长侯友宜代表国民党参选2024年总统选举，台中市长卢秀彦则被点名当副总统候选人。针对外界喊国民党2024“侯卢配”，卢秀燕星期一（1月2日）受访时说，只要对台湾好，任何组合都可以考虑。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，卢秀燕2日与国民党主席朱立伦，陪同台北市第三选区立委候选人王鸿薇出席新春亲子嘉年华活动，并大赞王鸿微正义勇敢，必能成为非常杰出国会议员，有效监督、为民争取福利。

对于外界关注国民党2024年总统选举布局，喊出“侯卢配”，卢秀燕说，国民党内人才济济，只要能对台湾好、对人民好、对各县市好，任何组合都可考虑，且个人意愿不重要，重点在于须能胜选，因此国民党必须找出能完全胜利的组合。

至于外界传出侯友宜多次找国民党立委江启臣接棒新北市长，国民党主席朱立伦说，侯友宜跟卢秀燕一样都是国民党最强“母鸡”，也是最好的直辖市长，江启臣则是党内在立法院最优秀战将，现在两位都否认这样的传言，他也无法再多做回应，现在让侯友宜好好做事，江启臣当战将即可。

对于参与新北市长传闻，江启臣办公室最新回应，指该特定人事的放话“绝非事实”，江启臣目前没有相关规划，且从未和侯友宜讨论，请外界不要做过多猜想。

江办说，江启臣当前的重心是放在立法院监督政府，同时为地方争取建设与资源。江启臣也强调，2024年是总统和立委选举，他会尽全力争取立委连任，替乡亲争取建设福利。

侯友宜2日受访时说，自己现在是新北市长，每天努力把握当下，做好新北市的每一项工作，这才是自己现在该做的本分跟角色。

被问及卢秀燕2日下午会到台北，两人会否见面讨论2024年议题，侯友宜对此回应说，自己与卢秀燕常常有联系，新北和台中两市也经常互相观摩学习，朝共好的方向携手合作，努力让新北、台中及其他县市更好，台湾会更好，“国家”会更强。