下午察：狂欢背后的星辰大海

上个星期六（12月31日），中国多个城市都被人潮的倒数狂欢声淹没了，情绪之激动，仿佛是民众在用力挥别过去三年严峻的冠病疫情管控。

首都北京的气温来到了摄氏零度以下，疫情也仍在大规模扩散，但当地人似乎无畏染疫风险，也不在意冷嗖嗖的天气，成群结队涌上各大商业区，欣赏缤纷的新年彩灯装饰。

距离北京不远的石家庄，也出现久违的万人空巷景象。许多人尤其是年轻人齐上街头倒数，数以千计的气球被放飞庆祝。

在中国湖北武汉市，成千上万人聚集在主要商圈和大道上，参与元旦倒数跨年活动。（法新社）

民众1月1日在江苏南京的一家酒吧庆祝，迎接新的一年。（法新社）

广西省南宁市区在12月31日晚聚集大批参与元旦倒数活动的民众。（法新社）

作为中国人口最多、经济最发达的城市之一，上海当晚也出现跨年人潮，外滩、南京路步行街等热门区域人山人海。不过，或许有了2014年发生跨年倒数踩踏事件的前车之鉴，上海据报出动了武警维护秩序，甚至组成“拉链式人墙”。

武汉市中心同样被民众挤得水泄不通。一些出席倒数活动的公众穿着奇装异服，但几乎所有在场的人都戴着口罩。

路透社引述武汉一名感染过冠病的金姓女士说，她担心还会再染病。“我今晚出来时还是很害怕。但我就是想出来，因为大家都出来了。”武汉是中国最早暴发冠病疫情的城市。

一名17岁王姓武汉高中生说：“过去的一年，我觉得冠病非常严重，一些家人已经住院了，希望他们在新的一年里能够健康。这是最重要的。”

另有好些民众希望新的一年里，生活可以尽快回复正常。45岁的武汉居民陈梅（译音）说，希望女儿到学校上实体课的过程不会被打断，“上网课不是有效的学习方式。”

在中国各地，许多人在社交媒体上表达了类似的期许，但也有部分人感受不到这种乐观情绪，尤其是多个地区至今仍深陷疫情海啸，医院和殡仪馆人满为患，一些药品也出现短缺。加上，政府已不提供有关冠病感染和死亡病例的可靠数据或估计，引发了人们对疫情规模和政府公信力的担忧。

这种焦虑在上周发生的网易视频被删事件后，更是被舆论放大并转化为愤怒和不满。

中国入口网站网易上周四（12月29日）推出了一部年度新闻盘点视频。这部时长6分15秒、名为《幻想星辰大海不如活在当下》的视频，以“2022年的我们，有着怎样的集体记忆？”这句话作为开始，收录了中国多地在封城期间的种种乱象。（互联网）

据网媒“香港01”、路透社报道，中国入口网站网易上周四（12月29日）推出了一部年度新闻盘点视频。这部时长6分15秒、名为《幻想星辰大海不如活在当下》的视频，以“2022年的我们，有着怎样的集体记忆？”这句话作为开始，收录了中国多地在封城期间的种种乱象。

当中包括上海老人因妻子染疫被拉去方舱医院，在微信群组向邻居道歉；孩子发烧至40度母亲挨家敲门求退烧药；西安居民出门买馒头被防疫人员围殴；七旬独居长者封控期间不会用手机买菜，崩溃大哭；因防疫无法回家的货车司机，听说母亲病危跪地哭诉；男童用木板车拉着病重奶奶做核酸等。

江苏徐州铁链女、河北唐山烧烤店打人、乌鲁木齐居民楼在封控期间火灾酿十死九伤等事件，也出现在视频中。

江苏徐州铁链女事件也收录在网易《幻想星辰大海不如活在当下》的视频。（互联网）

视频还盘点了2022年这一年去世的名人，包括日本前首相安倍晋三、前苏联最高领导人戈尔巴乔夫、前中国国家主席江泽民，以及香港作家倪匡等。

结尾部分，视频以三句话来完结，分别是：“人不是活一辈子，不是活几年、几月、几天，而是活几个瞬间”、“致终将挥别2022的我们，活在当下”、“真的辛苦了，明年见，致敬每一个扛住了生活的平凡人”。

据报道，视频发布后马上在中国各大社交平台炸开锅，并被网民大量转发和评论。不过，视频没过多久便被删除，点击相关链接只能看到“404”、“相关视频找不到了”的信息。

有网民对此在微博批评：“这些都是记录我们真实的过去，为什么要删？”“世道多变，只能歌颂所谓正能量的（事件）吗？”也有网民说：“我为何泪流满面？这里没有宏大的叙事，有的只是个体命运的跌宕起伏。”作为视频发布方，网易至今仍未对外做出解释。

路透社分析认为，视频在中国全网被下架，意味着中国政府仍将官方处理冠病的叙述，视为一个政治敏感议题。

这一点可从官媒新华社评选出的“2022年国内十大新闻”看出端倪。

新华社同样在上周四发布年度十大新闻盘点。十则新闻按事件发生时间先后为序：北京冬奥会举行、香港回归中国大陆25周年、大陆对美国众议院议长佩洛西访台做出强烈回应、中共二十大召开、中国太空站建设取得突破、中国国家主席习近平展开一系列出访、“保障和改善民生惠及千家万户”、前领导人江泽民逝世、中国经济的稳定性，以及“科学精准优化完善新冠疫情防控措施”。

在“保障和改善民生惠及千家万户”的叙述方面，新华社认为，面对疫情多发散发和经济下行压力，中共中央、中国国务院把保障和改善民生放在更加突出位置，以一系列举措持续增进民生福祉。

谈及“科学精准优化完善新冠疫情防控措施”，新华社以274字概括，并强调：“面对持续变异的新冠病毒，以习近平同志为核心的党中央始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，因时因势优化完善防控措施。”

报道也讲述中国如何一步步从“二十条”、“新十条”，再推进到冠病病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。

在这个过程中，中国于上个月初迅速取消了过去三年来笼罩中国人日常生活的许多疫情防控措施，包括大规模核酸检测、封控和隔离。中国政府随后说，其余很多限制措施也将取消，包括跨境旅行方面的限制。

在官方取消防控措施之前，中国多地于11月底发生民众针对疫情防控措施的抗议行动，俗称“白纸运动”。尽管新华社评选的十大新闻和网易剪辑的年度新闻视频都没有提到“白纸运动”，但网易视频包含乌鲁木齐居民楼火患事件的画面，它被外界视为点燃“白纸运动”的关键。因此，在官方倡导正能量主旋律的背景下，不难理解为何网易视频会被下架。

中国国家主席习近平12月31日通过中央广播电视总台和互联网，发表新年贺词。（新华社）

不过，中国最高领导人习近平上个星期六向全国发表年度新年贺词时，还是间接承认疫情防控导致民意反弹。他说：“中国这么大，不同人会有不同诉求，对同一件事也会有不同看法，这很正常，要通过沟通协商凝聚共识。14亿多中国人心往一处想、劲往一处使，同舟共济、众志成城，就没有干不成的事、迈不过的坎。”

据《华尔街日报》报道，习近平早前对来访的欧洲官员说，抗议活动主要是由学生发起的，反映了对过去三年防疫措施的不满。

习近平还在新年贺词中说，疫情发生以来，中国“始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准防控，因时因势优化调整防控措施，最大限度保护了人民生命安全和身体健康”。他同时呼吁：“大家再加把劲，坚持就是胜利，团结就是胜利。”

官媒《环球时报》在上周四的一篇社论中也鼓劲打气，突出积极向上的调子。社论写道：“没有哪一个考验是可以轻轻松松就能应对过去的。即使在此时此刻，很多国人仍在与新冠病毒作斗争。但中国是最清楚自己在哪儿、要向哪儿走的大国。”

这篇社论也说，可以预见的是，2023年同样不会轻松。中国面临着更好统筹疫情防控和经济社会发展的新课题，它还需要继续“过五关斩六将”。

怎么过五关、斩六将？社论没有具体说明。但肯定脱不了以科学之策应对非常之事，包括提高冠病疫苗接种率，尤其是年长者群体，并同国际分享冠病病毒基因序列，否则一切终将只是空谈，沉没于星辰大海。