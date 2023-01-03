中国去年至少32名中管干部落马

中国2022年打虎成绩单出炉。据中央纪委国家监委官网数据，截至2022年12月31日，至少32名中管干部落马，至少37名中管干部受到党纪政务处分。

据中国新闻周刊报道，在中管干部层面，2022年至少32人落马，在2017年至2022年五年中落马人数最多。2017年至少18人被查。

从具体落马人员看，主要涉及广东、贵州、吉林、西藏、辽宁、上海、内蒙古、北京、青海、云南、福建、湖北、河北、黑龙江、四川、广西等十多个省（直辖市、自治区）份的省部级高官，涉及应急管理部、中国人民银行、工信部等国务院组成部门，以及国家发改委管理的国家局，比如国家粮食和物资储备局；涉及中国铁路总公司、中国联通、中储粮、中国人寿保险（集团）重要的国企、央企等。

值得注意的是，2022年辽宁省五位省部级官员被查，分别是辽宁省沈阳市人大常委会主任付忠伟，省人大常委会副主任孙国相，省政协原副主席孙远良，省政府副省长郝春荣，省政府副省长、省公安厅厅长王大伟。

从具体情形看，广东省人大常委会副主任、党组副书记李春生，吉林省政协原副主席张晓霈，两人是二十大后主动投案的省部级官员。

2022年12月初，中央纪委国家监委网站曾对上述人员主动投案刊发了评论文章。文章提到，过去五年来，8.1万人向纪检监察机关主动投案，2020年以来21.6万人主动交代问题。

文章认为，“问题干部”主动投案，反映出党的十八大以来反腐败斗争已深入人心，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐形成叠加效应，反腐败标本兼治综合效能不断提升。

另外，2022年首“虎”是西藏自治区政府副主席张永泽，尾“虎”是广东省人大常委会副主任、党组副书记李春生。2022年1月8日即是同天打两“虎”，张永泽和中国人寿保险（集团）董事长王滨落马；

同样是1月份，26日黑龙江省人大常委会副主任宋希斌、河北省人大常委会原副主任谢计来，两“虎”同天落马；6月1日，广东省人大常委会副主任陈如桂、上海市人民检察院检察长张本才同天官宣被查。值得一提的是，2022年12月30日，陈如桂与国家发展改革委原党组成员、国家粮食和物资储备局原局长张务锋被开除党籍和公职。

陈如桂曾任深圳市市长，相关通报提到，他吸收存款谋取利益，搞权色、钱色交易，践踏纪法底线，与不法商人沆瀣一气，大搞政商勾连，隐身幕后收钱敛财。

另外值得注意的是，在受到党纪政务处分的官员中，工信部原党组书记、部长肖亚庆被开除党籍、政务撤职，降为一级主任科员，办理退休手续。