调查：中国第四季度经济恐陷入萎缩

一项民间调查显示，由于疫情造成干扰，中国制造业、服务业和房地产行业第四季度均大幅趋弱，年末数月经济可能陷入了萎缩。

据彭博社报道，中国褐皮书国际（CBBI）周一（1月2日）显示，衡量制造业和服务业企业利润、销售和就业的指数在2022年最后三个月较上一季度和一年前均有所下滑。上一季度对4354家企业进行调查后得出了这一结果。CBBI介绍，包括交易量和价格在内的房地产行业指标跌至历史低点附近。

独立经济数据提供商CBBI在其报告中写道，这些数据表明，中国第四季度实际国内生产总值（GDP）同比可能萎缩，2022年全年仅增长2%。

接受彭博调查的经济学家预测，第四季度经济增速料放缓至2.9%，2022年全年料为3%。CBBI首席经济学家西瑟斯（Derek Scissors）说：“随着疫情浪潮的持续，投资跌至10个季度低点，新订单继续受到冲击，第一季度出现实质性复苏变得越来越不现实。”

CBBI的调查显示，第四季度企业仍然面临压力。该季度企业46%的贷款来自于非银行贷款机构，高于第三季度的33%。

报告指出，所谓影子银行贷款的攀升暗示企业难以满足银行融资条件，借款成本攀升至超过10年以来的最高水平。

