消息：特斯拉中国负责人接管北美地区销售工作

根据美国电动交通和可持续能源的新闻网站Electrek消息，特斯拉全球副总裁、大中华区负责人朱晓彤已接管北美地区的销售、服务和交付工作。

据Electrek网站星期一（1月2日）报道，朱晓彤目前的官方头衔仍是亚太地区的副总裁，但知情人士称朱晓彤现在已被添加到北美销售、服务和交付组织架构中。

路透社去年12月曾报道，由于朱晓彤与他上海的团队一直来往特斯拉在加州和德克萨斯州的工厂，特斯拉内部猜测首席执行官马斯克专注于收购推特之际，朱晓彤正被培养为更重要的角色。

报道称，在朱晓彤的领导下，特斯拉上海在封城结束后强劲反弹，使特斯拉接近2022年产量增长50%的目标。

特斯拉周一公布了第四季度电动汽车的产量和交付量创纪录，但由于物流问题、需求放缓、利率上升和对经济衰退的担忧，该业绩低于华尔街的预期。

特斯拉的股价在2022年下跌了65%，这是自2010年上市以来跌幅最大的一年。

公开资料显示，朱晓彤于2014年4月加入特斯拉汽车公司，担任特斯拉中国超级充电站项目总监。他在同年12月接任特斯拉全球副总裁兼中国区总裁一职。在担任中国区总裁期间，朱晓彤主导了一系列特斯拉产品中国本土化事项，包括体验中心开业、新车在华传播以及上海特斯拉超级工厂的建设等。