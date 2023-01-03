英媒：中国旅客下周入境英国无需接受强制筛检

英国媒体报道，中国旅客下星期入境英国时，将无需接受强制冠病筛检。

英国《独立报》星期二（1月3日）报道，中国旅客下周飞抵英国伦敦希思罗机场时，将不必接受强制冠病筛检。抵境旅客可自愿选择接受筛检，检测结果呈阳性者也无需隔离，或被令自我隔离。

据报道，英国政府将从星期四（1月5日）起收紧对中国旅客入境英国时的筛查，但不包括香港旅客。这些旅客必须在登上直飞伦敦或曼彻斯特航班前出示核酸检测阴性证明。

中国去年12月26日宣布，大幅放宽防疫措施，取消赴华人员入境后全员核酸检测和集中隔离的规定，也有序恢复中国公民出境旅游。中国境内疫情随之升温。

美国、意大利、日本和英国等都担心中国防疫措施的突然变更，引发的疫情反弹，将给他们的各自防疫能力带来负担，因而对从中国入境的旅客制订检测要求。

英国政府上星期五（12月30日）晚间宣布，自2023年1月5日起，要求从中国入境英国的旅客在出发前取得核酸检测阴性证明。从1月8日起，英国健康安全局也将对抵达英国的中国旅客进行抽样采检。

英国《独立报》报道称，中国旅客抵境时可拒绝接受采检，然后直接离开机场。

路透社引述卡塔尔通讯社星期一（1月2日）报道，从星期二（3日）起，入境卡塔尔的中国旅客无论是否已接种冠病疫苗，都必须出示核酸检测阴性证明。

根据路透社报道，比利时政府2日宣布，将检测从中国飞抵比利时航班上的废水，是否含有新的变种病毒。此举是因应中国疫情反弹实施的防范新措施。比利时也要求中国旅客若在抵境后七天出现症状接受冠病检测，但不会严格执行这项措施。