张文宏：建议采用两针灭活加重组蛋白疫苗加强接种的序贯策略

中国国家传染病医学中心主任张文宏建议，可以采用“两针灭活疫苗+重组蛋白疫苗加强接种”的序贯策略，让整体接种可以跟上病毒变异。

据第一财经星期一（1月2日）报道，张文宏在“新冠合并基础疾病重症患者的规范治疗系列培训”上说，以新加坡、英国，美国为例的国家都有较大比例的全程和加强针的接种，尤其是在放开后遭遇了第一波死亡人数时，又迅速提升了接种率。

他指出，在上述做法下，奥密克戎的感染人数虽然增加了，但病死率持续下降。包括中国香港和中国台湾，第一波开放后，感染人数大量增多，疫苗接种一旦跟上了，其后续的病死率也会比较低。

张文宏称，根据团队的Meta分析，从整体上来看，灭活疫苗的保护率为73.11%，腺病毒载体疫苗的保护率为79.56%，亚单位疫苗的保护率为89.33%，mRNA疫苗的保护率为94.29%。

为使整体接种可以跟上病毒变异，张文宏建议，可以采用“两针灭活疫苗+重组蛋白疫苗加强接种”的序贯策略，这一策略对冠病病毒变异的综合效价有所提高。

他也表示，与同源和异源疫苗加强组相比，BA.2突破感染显著增加了中和抗体的滴度，且BA.2及其衍生变种和BA.4/5均保持了较高的中和活性。

张文宏称，接种过疫苗后再出现的感染，患者可以获得一个很好的“混合免疫（由预先存在的疫苗抗体和天然抗体共同保护）”，这可以构筑对奥密克戎的免疫屏障，“通过对感染过BA.2毒株的人群进行随访，到目前为止，我们还没有发现混合免疫后，再出现感染BA.5毒株的情况。”

针对之后的疫苗接种工作，他说，要尽快根据各省市摸底的高危因素人群基数，完成药物储备，届时若能对100%高危因素患者覆盖抗病毒药物，将有效降低其重症率。同时，尽快提升60岁以上老年人疫苗全程接种率至90%。