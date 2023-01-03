陈茂波：邀请国际会议移师香港 计划出访欧洲及亚细安

香港财政司司长陈茂波说，港府计划邀请国际会议在香港召开，并且在年内出访欧洲及亚细安，通过“请客来”及“走出去”等不同方式推动香港作为国际金融中心的发展。

陈茂波星期二（1月3日）在《大公报》撰文写道，新一年将是香港全速增强发展动能的一年，港府会加速推动香港作为国际金融中心、国际创新科技中心的发展，并透过土地、房屋、交通多维互动，全面释放发展潜力。

他说，港府会透过“请客来”及“走出去”等不同方式“积极说好香港故事”。

“请客来”方面，陈茂波表示，香港会在今年11月再举行国际金融峰会，规模会比上一次大。

此外，港府会邀请国际金融监管机构及其他组织将其一些理事会会议移师到香港举行，例如香港政府正跟国际结算银行（BIS）商讨，希望今年的特别行长会议可以在香港举办；也正与巴塞尔银行监理委员会沟通，邀请其将其中一次会议在香港举行。

“走出去”方面，陈茂波说，他今年首个外访行程是本月到瑞士达沃斯出席世界经济论坛，年内亦计划出访欧洲及亚细安。

金管局亦计划在今年上半年联同香港的银行代表，一起去阿联酋及沙特阿拉伯，推动金融合作，特别探讨香港作为最大的离岸人民币市场，如何可更好协助推动中东与内地日趋频繁的贸易。

除了特区官员外访，港府也会鼓励一些相关机构，例如贸易发展局、旅发局、金融发展局，以至商会及商界领袖，合力组织不同的活动及外访。