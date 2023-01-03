中国最低工资标准出炉 14个地区大于2000人民币

中国最低工资表迎来更新，有14个地区的标准大于2000元（人民币，下同，约400新元），其中上海月最低工资标准达到2590元，为全中国最高。

据中国新闻网报道，中国人社部周一（1月2日）公布的数据显示，多个省份提高了最低工资标准。其中，自2023年1月1日起，河北省实行新的月最低工资标准三档分别为2200元、2000元、1800元，调整后，对应的小时最低工资标准分别为第一档每小时22元，第二档每小时20元，第三档每小时18元。

从全国各地区最低工资标准情况来看，第一档月最低工资标准在2000元及以上的地区已经增加到了14个。

这些地区分别是上海(2590元)、深圳(2360元)、北京(2320元)、广东(2300元)、江苏(2280元)、浙江(2280元)、河北(2200元)、天津(2180元)、山东(2100元)、四川(2100元)、重庆(2100元)、福建(2030元)、湖北(2010元)、河南(2000元)。

此外，自2023年2月1日起，贵州省最低工资标准调整为一类地区每月1890元，二类地区每月1760元，三类地区每月1660元。非全日制用工的小时最低工资标准为一类地区每小时19.60元；二类地区每小时18.30元；三类地区每小时17.20元。

根据《最低工资规定》，最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准的形式。月最低工资标准适用于全日制就业劳动者，小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。

从月最低工资标准来看，上海月最低工资标准达到2590元，全国居首。其次是深圳，月最低工资标准达到2360元，第三名是北京，月最低工资标准达到2320元。

从小时最低工资标准来看，北京小时最低工资标准为25.3元，为全中国最高。

值得注意的是，上海、北京的月最低工资标准“含金量”更高，因为这两个地区的月最低工资标准不含劳动者个人依法缴纳的社会保险费和住房公积金，由用人单位另行缴纳。