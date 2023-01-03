英媒：欧盟将提供免费疫苗助中国抑制疫情暴发

欧洲联盟官员说，欧盟将向中国免费提供冠病疫苗，协助北京抑制因防疫限制措施大幅放宽后出现的大规模疫情暴发。

英国《金融时报》星期二（1月3日）引述匿名欧盟官员报道，欧盟卫生部门官员星期二就如何因应中国边境解封执行统一对策进行商讨前几天做出上述决定。

此事由欧盟卫生专员基里亚基德斯主导。其中一名欧盟官员说，她向中国同行伸出援手，包括在公共卫生专业知识方面给予支持，同时也捐赠适用于变种病毒的冠病疫苗。不过，北京至今尚未回应是否接受疫苗捐赠。

中国一直以来国产的科兴和国药冠病疫苗，至今尚未大规模采用西方制造的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。中国脆弱人群需接种三剂国产疫苗才能预防染上重症。

世界卫生组织（WHO）去年12月21日说，中国目前的疫苗覆盖率不足。世卫公共卫生紧急计划执行主任莱恩说，两剂疫苗只为中国60岁以上人士提供50%保护力。“对中国这样人口大国来说，这样的保护力显然不足。这么大的人口有这么多脆弱人群，疫苗覆盖率不足，我们必须专注于疫苗接种。”

世卫组织数据显示，中国年过80岁长者，只有四成接种三剂疫苗。这与欧盟的疫苗接种率有显著差距。欧盟83%成年人已完成全程疫苗接种，施打超过17亿剂疫苗。八个疫苗研发商为欧盟提供多达42亿剂疫苗。

欧盟官员说，欧盟成员国因与制造商签订长约购买大量疫苗，而有额外存货。这些可转运给中国。