英媒：美军代表团上月访台商讨如何强化防御

美国军事代表团上月低调访台，评估台湾军力，并探讨扩大与美军合作对台湾军力的助益。

据英国《金融时报》星期一（1月2日）报道，美军此行目的与台湾总统股蔡英文上周宣布延长义务役役期互相呼应，即须加强台湾防御，以吓阻中国大陆尝试入侵。

一名美国驻亚洲官员说：“人民解放军不仅拥有更多先进武器，我们也发现，他们专注于取得攻占台湾的所需技能，因此台湾必须正视情况并迅速做好准备。”

在过去20多年，中国大陆一直努力强化有助实现其野心的武装力量，使台湾军力处于危险劣势。据非营利冲突研究机构斯德哥尔摩国际和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）的资料，北京2021年的军事支出高达2700亿美元（约3608亿新元），是台北的21倍多。

对着解放军在台海行动的频率、范围和复杂程度上升，且北京不断祭出更激烈的言词，蔡英文也较过往所有台湾总统投入更多资源，更专注于提升台湾的国防力量。

俄乌战争是台湾军事改革的催化剂。蔡英文上月30日宣布，自2024年起将义务役役期恢复至一年，同时也透过强化部队训练内容、提高役男薪资等作法，提升台军整体战力及全民防卫能量。10年前台湾政府将兵役役期削减至四个月。