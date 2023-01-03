美专家：冠病病毒在各地都可能变异 限制中国旅客入境无意义

在一些国家开始收紧针对中国入境旅客的防疫措施之际，美国有防疫专家称，任何地方都有大量冠病病例，同样有可能出现新的变种，对来自中国旅客入境的旅行限制没有意义。

据《华盛顿邮报》上星期六（2022年12月31日）报道，冠病病毒的变化具有不确定性，没有理由认为中国感染人数激增会为新的变异毒株创造特殊条件。

世卫组织流行病学家科克霍夫（Maria Van Kerkhove）称，目前奥密克戎毒株已经有500多个分支在全球范围内传播，任何地方都有病毒变异的风险。

另一名专家沙曼（Jeffrey Shaman）也认为，旅行限制似乎是为了在边境阻止病毒，但现在病毒已经无处不在，这么做毫无意义。

斯克里普斯研究所（Scripps Research）免疫学家安德森（Kristian Andersen）称，比起大量传播所带来的病毒新变种风险，她“更关心的是数以千计的生命（可能数万或数十万）因此而死亡。我们应该全力帮助中国和中国人民，包括紧急运送mRNA疫苗。”

安德森认为现在真正应该做的，是创建程序对飞机废水进行监测，以密切关注来自国外（包括中国）的病毒变异株，然后可以将其与本国的废水监测相比较，以更全面地了解病毒变异的情况。

目前，包括美国和英国在内的一些国家要求来自中国的乘客在飞行前进行强制性冠病检测。日本和意大利要求来自中国的旅客进行入境检测，若呈阳性需进行隔离。摩洛哥则禁止所有来自中国的游客入境。