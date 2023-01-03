贵州大型城投将逾百亿银行贷款展期20年

中国贵州省大型城投公司遵义道桥建设（集团）有限公司的逾百亿元银行贷款重组方案浮出水面，重组期限高达20年，公司并强调此次债务重组不涉及公开市场债券。

据彭博社报道，遵义道桥建设(集团)在上交所发布公告，与银行明确155.94亿元（人民币，下同，30.28亿新元）的债务重组安排，重组后银行贷款期限调整为20年，年利率调整为3.00%至4.50%，前10年仅付息不还本，后10年分期还本。

公告并称，此次贷款重组不涉及公开市场债券，公司将严格按照募集说明书的规定，做好公开市场债券的偿付工作。

天风证券在报告中说：“在银行贷款展期的情况下，公告仍传达出了较强的保证债券兑付的意愿。”天风证券并称，整体而言银行等金融机构的利益仍得到了一定的保护。

报告并指出，去年11月以来债市调整中，受银行理财赎回的客观压力和市场对于地方财力实际的恢复情况忧虑的影响，尾部城投债收益率估值上行压力较大。但在仍需基建发挥托底作用的2023年，城投安全性有其底线所在，城投债的风险也基本可控。

贵州城投债务重组此前已有政策指引，国务院去年年初曾印发相关文件称，允许贵州融资平台公司对符合条件的存量隐性债务，与金融机构协商采取适当的展期、债务重组等方式维持资金周转。

在此次展期之前，遵义道桥已经多次被列入被执行人名单，中证鹏元此前在公告中称，2022年下半年以来，公司新增被执行人信息较多，截至2022年12月15日，遵义道桥存在158条被执行人信息。

公司此前公告称，截至2022年6月末有息负债余额为457.54亿元人民币。