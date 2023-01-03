前北约秘书长访台：支持台湾自由选择未来

前北大西洋公约组织（NATO）秘书长拉斯穆森访台前说，此行要支持台湾自由选择未来。

据台湾《自由时报》报道，也是丹麦前首相和现任民主联盟基金会（Alliance of Democracies Foundation, AoD）主席的拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）星期二（1月3日）上午抵台。

民主联盟基金会说，这是首次有卸任的北约秘书长访问台湾，拉斯穆森此行将聚焦民主国家对台湾的支持及欧盟与台湾的关系。

拉斯穆森于2023年1月3至5日访问台湾，将与台湾总统蔡英文及副总统赖清德会面，并接受外交部长吴钊燮款宴，也将与立委及智库学者等交流。

民主联盟基金会在拉斯穆森访台前夕发布新闻稿。拉斯穆森分享，他上次访问台湾是在1994年，当时他是年轻的国会议员。30年来、台湾发生巨大改变，不仅成为经济“强国”，在全球供应链扮演关键角色，且是蓬勃发展的民主“国家”，是区域和世界的自由灯塔。

拉斯穆森强调，台湾的民主转型已让人印象深刻，每天更得面对核武邻国的威胁和挑衅，尤其令人惊叹。他将藉此行表达对台湾及其自由、和平、独立选择自己未来的支持。

拉斯穆森在2001年至2009年担任丹麦首相，在2009年至2014年担任北约秘书长，于2017年创立民主联盟基金会。

民主联盟基金会2018年起每年举办哥本哈根民主高峰会，邀请全球民主“国家”元首及政要与会。2019年台湾外交部长吴钊燮亲赴丹麦与会，台湾总统蔡英文自2020年起每年受邀发表演说，大幅提高国际社会对民主台湾、台海安全及区域稳定的关注与支持。

台湾外交部日前说，拉斯穆森不仅是国际声誉卓著的政治家，也是台湾坚定的国际友人。台外交部对拉斯穆森到访表达诚挚欢迎，期盼未来持续与国际民主伙伴加强交流合作，共同守护彼此共享的自由民主价值。