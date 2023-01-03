香港快运赴日航班疑机舱失压折返

香港快运航空（HK Express）一架编号UO600、由香港飞往日本福冈的客机，于星期二（1月3日）上午7时许起飞后，疑因机舱内气压问题，须中途折返香港机场。该客机最终在上午9时许安全降落赤腊角香港国际机场。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》和香港电台报道，涉事的香港快运客机，原订于3日上午7时40分由香港飞往福冈。

hkitalk.net香港交通资讯网脸书专页指出，根据flightradar24资料，香港快运UO600航班起飞半小时后在高雄外海突然以稳定速度下降并转向，随后下降到约一万尺高空时信号消失。网上消息称，该航班怀疑机舱气压出现失压问题。

香港消防部门于3日上午8时44分接报，派人员到机场戒备，至上午约9时32分航机安全降落，事件中无人受伤。

香港快运受询时说，UO600航班3日上午由香港前往福冈途中因机舱气压异常，需要折返香港国际机场，客机随即于上午约9时32分进行降落，机上载有七名机组人员，以及139名乘客，全部经已正常有序及安全地离开机舱。

香港快运已安排另一组机组人员及替换飞机接载受影响乘客前往福冈，并即时向有关部门作出汇报，还将就事件的起因进行调查，稍后会呈交详细调查报告。