自中国大陆经港澳抵台旅客搭机前将须持冠病检验报告

台湾将暂时规定自中国大陆启程，经港澳转机入境台湾的旅客，须持有启程地搭机前48小时内的核酸检测（PCR）检验报告，或24小时内抗原快筛检验报告。

台湾中央流行疫情指挥中心星期二（3日）在卫生福利部疾病管制署网站上说，表定航班抵台日在1月6日至1月31日的旅客将受到影响。

台湾也已暂时要求搭乘自中国大陆的直航航线，及金马地区民众春节交通专案的赴台旅客，入境时须于机场或港口进行PCR检测，采检后尽速返回住所进行七天自主防疫及后续自我筛检，筛检阳性者依规定进行居家照护及自主健康管理。台湾也维持不开放中国大陆观光客赴台的规定。表定航班抵台日在1月31日之前的旅客将受到影响。

指挥中心在宣布最新措施时说，中国大陆的本土疫情严峻，各地疫情持续上升，年长者感染数及重症数均增加。“由当地专家评估资料亦显示，元旦后至春节期间疫情主要影响农村及中小城镇地区，因该类地区医疗资源相对匮乏，年长者及脆弱族群人口多，春运期间城市和农村人口流动性将对疫情产生重大影响，预期春节前、后人流将使疫情再上升，整体疫情可能持续逾三个月。”

指挥中心也说，目前中国大陆的流行病毒株以奥密克戎子代BA.5.2及BF.7变异株为主，而人潮流动恐增加病毒株变异机会，指挥中心将持续加强境外个案变异株监测，以评估新型变异株发生风险及对台湾疫情冲击。

指挥中心提醒，适逢春节前返乡人潮，旅客返台必须事先了解并主动配合台湾现行入境七天自主防疫及筛检规定，共同维护台湾境内社区安全。

指挥中心也说，目前香港及澳门政府已针对自中国大陆入境旅客采取相关防疫规范，其中香港政府规定，自中国大陆入境旅客须持搭机前48小时内PCR检验报告或24小时内抗原快筛检验报告；自中国大陆启程之转机旅客则配合航班目的地国家之防疫规定。澳门政府则规定，自中国大陆入境旅客须持搭机前72小时内PCR检验报告。