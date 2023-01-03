台湾自造潜舰原型舰定9月中下水

台湾自造潜舰原型舰目前已进行至船段对接电焊阶段，预定9月中下水。

据台湾《自由时报》星期二（1月3日）报道，台船董事长郑文隆说，台湾自造潜舰案这几年来在海发中心、海军256潜舰战队及台船人员的专案小组合作下，克服各种困难，已取得必要的所有装备，目前正在进行赶工作业中。

他说，有数位国安会长官及现役海军将领几乎天天驻守台船公司，指导及协助本案的各项执行细节，包括障碍排除及目标推进。

在施工内容方面，郑文隆说，目前在台船海昌工厂内，正以三班24小时方式进行赶工。由于潜舰舱内空间狭小，能进入施工的人员有限，加以压力殻空间是圆形的，无法同时各方位施工，因此必须旋转压力殻体施工，要径部分皆以三班进行施作，各级主管也分三班驻厂轮流督导。

郑文隆说，本专案在全力投入之气氛中，稳健进行，现场已开始进行船段对接的电焊工作，目标设定在9月中下水。

台湾自造潜舰原型舰构型历经多次修改，最终采用第3.05版进行建造，设计蓝图就有700多份。依据台船先前说明，原型舰长度约在70米内，宽约8米左右，高约18米，采用Ｘ型尾舵设计，平衡翼配置在帆罩段的两侧，排水吨位约2500吨至3000吨。原型舰是由六大船段加上帆罩段，共计七个船段进行组合。

在武装方面，原型舰配置六管鱼雷发射管。据了解，重型鱼雷的携行量达到18枚，潜射飞弹的携行数量目前尚不得而知。

据了解，原型舰命名暨下水典礼预定9月举行。原型舰当天将由执行建造、组装的海昌工厂，以预设轨道滑向浮坞里，原型舰的外观将是首次与台湾民众公开见面。命名暨下水典礼将邀请总统蔡英文主持，并邀请海军256潜舰战队历任战队长及退伍官兵参与，共同见证这历史性的一刻。